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«Китай нарушил обещание». Трамп заявил, что США пересмотрят отношения с Гонконгом

30.05.2020 06:02 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент США Дональд Трамп поручил своей администрации начать процесс отмены исключений, обеспечивающих особый подход в отношениях с Гонконгом. Об этом он заявил в пятницу, выступая перед журналистами в Белом доме.


Фото: Reuters

«Я дал поручение моей администрации начать процесс отмены политики исключений, которые обеспечивают особый и специальный подход к Гонконгу», — сказал он.

Трамп пояснил, что такое решение связано с тем, что Всекитайское собрание народных представителей (парламент КНР) приняло в четверг резолюцию о подготовке законопроекта о нацбезопасности на территории Гонконга, который позволит эффективнее поддерживать порядок в специальном административном районе.

Американский лидер сообщил, что США отменяют все льготы, в частности торговые, которыми пользовался Гонконг, а также пересмотрят рекомендации для американцев по поездкам туда.

«В том, что касается Гонконга, Китай сменил формулу „одна страна — две системы“ на „одна страна — одна система“, — заявил он. — В этой связи я отдал распоряжение сотрудникам своей администрации приступить к изменению тех положений законодательства, которые обеспечивали особый статус Гонконга». «Мы будем пересматривать рекомендации Госдепартамента относительно поездок в Гонконг, чтобы они отражали усилившуюся опасность слежки и карательных мер со стороны аппарата госбезопасности, — добавил Трамп. — Мы предпримем меры для того, чтобы отменить те преференции с точки зрения таможенного оформления и поездок, которыми пользовался Гонконг по сравнению с остальной территорией Китая».

«Мое сегодняшнее заявление затрагивает весь спектр соглашений, которые у нас есть с Гонконгом, начиная от нашего договора об экстрадиции и заканчивая контролем за экспортом, использованием технологий двойного назначения и так далее», — добавил он.

По словам Трампа, меры, предпринимаемые его администрацией, «будут решительными и действенными».

Китай нарушил обещание

Трамп также отметил, что Китай не сдержал свое обещание об обеспечении автономии этой территории, поэтому США намерены ввести санкции в отношении официальных лиц КНР и Гонконга, подрывающих автономию последнего.

«США также предпримут необходимые шаги, чтобы наложить санкции на должностных лиц КНР и Гонконга, которые прямо или косвенно причастны к подрыву автономии Гонконга <…> и удушению свободы Гонконга», — сказал он.

По его версии, КНР нарушила Объединенную совместную китайско-британскую декларацию по вопросу передачи Гонконга. «На этой неделе Китай в одностороннем порядке установил контроль над всей сферой безопасности Гонконга, это было явным нарушением обязательств Пекина в рамках договора», — утверждал американский лидер.

Ограничение инвестиций

Кроме того, администрация США намерена принять меры, чтобы ограничить привлечение американских инвестиций некоторыми китайскими компаниями.

Он отметил, что поручил провести обзор деятельности китайских компаний, ценные бумаги которых котируются на биржах в США, с целью «защиты американских инвесторов» и финансовой системы страны. По словам Трампа, «инвестиционные фирмы не должны подвергать своих клиентов необоснованным и скрытым рискам, связанным с финансированием китайских компаний, которые не соблюдают те же правила, что и другие».

 
 
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В частности, для этого района будут отменены все торговые льготы.
 
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