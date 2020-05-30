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Вандализм, пожары и убийства: протесты в США превращаются в бунты уже по всей стране

30.05.2020 15:40 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

После гибели афроамериканца Джорджа Флойда  стычки охватили уже десятки городов. В Миннеаполисе планируют мобилизовать 1700 солдат Нацгвардии. Ранено несколько офицеров полиции, есть убитые среди населения. Почти 200 человек арестованы в Хьюстоне, штат Техас. Подробности  в сюжете Олега Романова.
 

Более 10 крупных городов охвачены беспорядками в США 

В Соединенных Штатах ширятся беспорядки, вызванные гибелью от рук полиции чернокожего жителя Миннеаполиса. Минувшей ночью погромы и столкновения с блюстителями порядка имели место в нескольких десятках городов, в том числе  в Окленде, Хьюстоне и Лос-Анджелесе. Манифестанты вступили в настоящее сражение с полицией в Нью-Йорке, десятки бунтовщиков были задержаны.

В Атланте манифестанты разгромили офис CNN

Участники акций протеста продолжали громить магазины и жечь автомобили. Комендантский час введен в Атланте и туда готовятся отправить Нацгвардию. Манифестанты разгромили офис CNN. Разбиты стеклянные стены офиса, а логотип CNN разрисовали лозунгами. Особенно досталось Миннеаполису. Здесь подверглись разграблению две сотни жилых домов, несколько супермаркетов, десятки небольших магазинов. 

В ряде городов США введен комендантский час

Власти города ввели комендантский час, который действует с 8 вечера. Однако организаторы протеста его соблюдать отказались. Пентагон готовится ввести военную полицию для разгона беспорядков
Луисвиль. Полиция стреляет перцовыми шариками в телевизионного репортера и съемочную группу. 
Для разгона толпы полиция и Национальная гвардия применяют также резиновые пули и гранаты со слезоточивым газом. Аресты проводятся с показательной жестокостью, как это было, например, в Нью-Йорке. Поскольку квалификация блюстителей порядка оставляет желать лучшего, Пентагон изучает возможность направить в особенно горячие точки военную полицию, натренированную укрощать огромные толпы. 

Корреспондент CNN арестован во время прямого эфира

От обычной полиции достается даже журналистам: представительница NBC пострадала от резиновых пуль, а корреспондент CNN  был арестован прямо в ходе прямого эфира. 

Предъявлены обвинения полицейскому, действия которого и спровоцировали беспорядки 

Предъявлены обвинения полицейскому, действия которого и спровоцировали беспорядки. Его обвинили в убийстве чернокожего Джорджа Флойда. Подозреваемый блюститель порядка арестован. Общая нервозность, которая царит в стране, оборачивается несуразными трагедиями. В Калифорнии полиция застрелила человека с игрушечным пистолетом в руках. Звали несчастного Реймар Гагарин. 

 
 
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После гибели афроамериканца Джорджа Флойда  стычки охватили уже десятки городов. В Миннеаполисе планируют мобилизовать 1700 солдат Нацгвардии. Ранено несколько...
 
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