ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Я хочу увидеть Анжелу»: во Франции придумали кодовую фразу для женщин, подвергшихся приставаниям на улице

30.05.2020 07:26 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Госсекретарь Франции по вопросам гендерного равенства Марлен Шьяппа в интервью franceinfo рассказала о том, как будет работать новый план правительства, чтобы защитить женщин от уличных приставаний. Закон, запрещающий домогательства и преследования на улицах, действует во Франции с 2018 года


Фото: Reuters

План по защите женщин от уличных домогательств заработал во Франции с понедельника, 25 мая. В рамках этой инициативы власти страны в партнерстве с входящей в ООН структурой «ООН-женщины» разработали специальный механизм под названием «Анжела».

Его смысл заключается в том, что отныне любая женщина, ставшая жертвой уличных приставаний или преследования, сможет зайти в ресторан, бар, магазин, аптеку или супермаркет и произнести кодовую фразу: «Я хочу увидеть Анжелу» («Je demande à voir Angela»).

«Подобный механизм уже действует в ряде стран, в том числе в США, по инициативе ассоциаций, — рассказала franceinfo госсекретарь Франции по вопросам гендерного равенства Марлен Шьяппа. — Это способ найти убежище в случае, если поблизости нет полицейских, которые могли бы задержать агрессора на месте».

По словам госсекретаря, речь идет о барах, магазинах или аптеках, которые получат специальный лейбл. Как женщина, ставшая жертвой приставаний, сможет понять, что бар или ресторан участвует в правительственной программе? На этот вопрос Марлен Шьяппа отвечает размыто: «Идея в том, чтобы максимально расширить партнерство. (…) Сначала таких мест, возможно, будет 5, 10, 20, 50, но потом их станет гораздо больше».

По ее словам, для того, чтобы стать партнером инициативы, достаточно лишь изъявить о своем желании. «Мне кажется, что общество все больше и больше вовлечено в борьбу с сексуальным и сексистским насилием в отношении женщин, поэтому я уверена, что мы вместе с „ООН-женщины“ легко найдем партнеров», — говорит Шьяппа.

С августа 2018 года во Франции действует закон, санкционирующий уличные домогательства. В рамках нового плана власти решили ужесточить штрафы за приставания на улицах, если их жертвами становятся подростки младше 15 лет. Кроме того, Марлен Шьяппа обещает ускорить сроки рассмотрения таких дел.

Впервые фразу «Где Анжела?» как кодовое слово стали использовать в одном из баров Линкольншира на востоке Англии в 2016 году. Тогда девушки, к которым приставали посетители бара, подходили к стойке и произносили секретную фразу. В ответ бармены могли предложить посетительницам подзарядить телефон в укромном месте, помочь вызвать такси или полицию, в зависимости от серьезности случившегося. Постепенно выражение распространилось в соцсетях по всей Великобритании.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Его смысл заключается в том, что отныне любая женщина, ставшая жертвой уличных приставаний или преследования, сможет зайти в ресторан, бар, магазин, аптеку или...
 
Новости дня
Новости в мире
 
«Я задыхаюсь». В связи с гибелью афроамериканца в США арестован экс-полицейский
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

29.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
30.05.2020
Чырвоны прамень
Новости Волковыска

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика