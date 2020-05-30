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«Я задыхаюсь». В связи с гибелью афроамериканца в США арестован экс-полицейский
30.05.2020 06:38 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В США арестован один из четверых бывших сотрудников полиции, уволенных в связи со смертью в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.
Власти заявили, что под стражу взят Дерек Шовин. Именно он применил удушающий прием против Флойда (поставил ему колено на шею), после чего тот умер.
Шовину предъявлено обвинение в убийстве третьей степени (то есть непредумышленное убийство, связанное с применением силы). По законам штата Миннесота, наказание за это преступление составляет до 25 лет лишения свободы.
Кроме того, продолжается расследование в отношении еще трех полицейских, которые принимали участие в инциденте. Прокурор Майк Фриман сообщил, что «ожидает предъявления им обвинений», однако не уточнил, каких именно. По словам Фримана, действия в отношении подозреваемого в убийстве были предприняты сразу после получения доказательств. «В этом случае обвинения полицейскому были предъявлены быстрее всего в нашей истории», — сказал Фриман.
В свою очередь генеральный прокурор США Уильям Барр сообщил, что министерство юстиции и ФБР проводят собственное расследование инцидента, «чтобы установить, не были ли нарушены федеральные законы о гражданских правах». Барр назвал видео с задержанием Флойда «ужасающим» и «крайне шокирующим».
Столкновения в Миннеаполисе
Гибель 46-летнего афроамериканца вызвала
После того как полицейских эвакуировали с помощью вертолета, протестующие ворвались в здание и подожгли его, передает Fox News.
Задержание журналистов Си-эн-эн
В пятницу в ходе волнений был задержан репортер Си-эн-эн Омар Хименес — также афроамериканец — который в прямом эфире рассказывал о беспорядках в Миннеаполисе, а также члены его съемочной группы.
Полиция заявила, что задержанные были освобождены, как только было подтверждено, что они работники СМИ.
Однако Си-эн-эн не согласилась с версией полиции, заявив, что ее сотрудники при задержании немедленно сообщили о том, что они журналисты, и все это было показано в прямом эфире.Видео:
Днем ранее у полицейского участка уже происходили столкновения — протестующие пытались попасть внутрь, а полицейские перегородили вход живой цепью.
Чрезвычайная ситуация
Первые протесты в Миннеаполисе начались еще днем во вторник, когда сотни людей вышли к перекрестку, где погиб Флойд.
Ночью мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей объявил в городе режим чрезвычайной ситуации на срок до 72 часов, а губернатор штата Миннесота Тим Уолц подписал указ о привлечении к обеспечению безопасности подразделений Национальной гвардии. Об этом его попросили власти соседнего с Миннеаполисом города Сент-Пол, где также начались беспорядки.
Президент США Дональд Трамп в «Твиттере» написал, что может направить бойцов Национальной гвардии и в Миннеаполис.
«Не могу оставаться в стороне и смотреть на то, что происходит с замечательным американским городом Миннеаполисом. Полное отсутствие руководства. Или очень слабый радикальный левый мэр Джейкоб Фрей примет меры и возьмет город под контроль, или я направлю Национальную гвардию и сделаю все, как надо», — написал Трамп.
Вслед Трамп добавил: «Когда начинается мародерство, начинается стрельба». Компания «Твиттер» сочла, что эти слова прославляют насилие, что противоречит политике социальной сети, и скрыла их. При этом желающие могут прочесть твит полностью, если кликнут по ссылке «View» справа от него.
Что случилось с Джорджем Флойдом
25 мая автомобиль Флойда остановили полицейские, проверявшие информацию об использовании фальшивых банкнот.
Флойду приказали отойти от машины, полицейские говорили, что он сопротивлялся аресту. У офицеров работали нагрудные камеры, однако их записи были изъяты для расследования.
«Офицерам удалось надеть на подозреваемого наручники, после чего они заметили, что ему плохо», — говорилось в заявлении полиции.
Опубликованное в интернете видео начинается уже с момента, на котором белый полицейский применяет удушающий прием, наступая коленом на шею задержанного.
На сделанной одним из очевидцев видеозаписи слышно, что лежащий на земле Флойд повторял: «Я задыхаюсь! Я задыхаюсь!» и просил: «Не убивайте меня».
Вокруг собрались прохожие, которые призывали полицейского перестать душить Флойда и проверить у него пульс. Через некоторое время Флойд перестает двигаться, и его забирает скорая. В больницу его привезли уже мертвым.
После произошедшего четверо полицейских были уволены.
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Шовину предъявлено обвинение в убийстве третьей степени (то есть непредумышленное убийство, связанное с применением силы). По законам штата Миннесота, наказание...
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