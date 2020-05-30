«Я задыхаюсь». В связи с гибелью афроамериканца в США арестован экс-полицейский

Источник материала: Tut.by

В США арестован один из четверых бывших сотрудников полиции, уволенных в связи со смертью в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.



Фото с сайта BBC

Власти заявили, что под стражу взят Дерек Шовин. Именно он применил удушающий прием против Флойда (поставил ему колено на шею), после чего тот умер.

Шовину предъявлено обвинение в убийстве третьей степени (то есть непредумышленное убийство, связанное с применением силы). По законам штата Миннесота, наказание за это преступление составляет до 25 лет лишения свободы.

Кроме того, продолжается расследование в отношении еще трех полицейских, которые принимали участие в инциденте. Прокурор Майк Фриман сообщил, что «ожидает предъявления им обвинений», однако не уточнил, каких именно. По словам Фримана, действия в отношении подозреваемого в убийстве были предприняты сразу после получения доказательств. «В этом случае обвинения полицейскому были предъявлены быстрее всего в нашей истории», — сказал Фриман.

В свою очередь генеральный прокурор США Уильям Барр сообщил, что министерство юстиции и ФБР проводят собственное расследование инцидента, «чтобы установить, не были ли нарушены федеральные законы о гражданских правах». Барр назвал видео с задержанием Флойда «ужасающим» и «крайне шокирующим».

Столкновения в Миннеаполисе

Гибель 46-летнего афроамериканца вызвала массовые протесты , которые вылились в беспорядки и столкновения с полицией. В ночь на пятницу протестующие окружили полицейский участок, где работали участвовавшие в задержании Флойда полицейские. Сотрудники участка поднялись на крышу и пытались разогнать толпу светошумовыми гранатами и слезоточивым газом.



Фото: Reuters

После того как полицейских эвакуировали с помощью вертолета, протестующие ворвались в здание и подожгли его, передает Fox News.

Задержание журналистов Си-эн-эн

В пятницу в ходе волнений был задержан репортер Си-эн-эн Омар Хименес — также афроамериканец — который в прямом эфире рассказывал о беспорядках в Миннеаполисе, а также члены его съемочной группы.

Полиция заявила, что задержанные были освобождены, как только было подтверждено, что они работники СМИ.

Однако Си-эн-эн не согласилась с версией полиции, заявив, что ее сотрудники при задержании немедленно сообщили о том, что они журналисты, и все это было показано в прямом эфире.

Днем ранее у полицейского участка уже происходили столкновения — протестующие пытались попасть внутрь, а полицейские перегородили вход живой цепью.

Чрезвычайная ситуация

Первые протесты в Миннеаполисе начались еще днем во вторник, когда сотни людей вышли к перекрестку, где погиб Флойд.

Ночью мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей объявил в городе режим чрезвычайной ситуации на срок до 72 часов, а губернатор штата Миннесота Тим Уолц подписал указ о привлечении к обеспечению безопасности подразделений Национальной гвардии. Об этом его попросили власти соседнего с Миннеаполисом города Сент-Пол, где также начались беспорядки.

Президент США Дональд Трамп в «Твиттере» написал, что может направить бойцов Национальной гвардии и в Миннеаполис.

«Не могу оставаться в стороне и смотреть на то, что происходит с замечательным американским городом Миннеаполисом. Полное отсутствие руководства. Или очень слабый радикальный левый мэр Джейкоб Фрей примет меры и возьмет город под контроль, или я направлю Национальную гвардию и сделаю все, как надо», — написал Трамп.

I can’t stand back & watch this happen to a great American City, Minneapolis. A total lack of leadership. Either the very weak Radical Left Mayor, Jacob Frey, get his act together and bring the City under control, or I will send in the National Guard & get the job done right… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 29, 2020

Вслед Трамп добавил: «Когда начинается мародерство, начинается стрельба». Компания «Твиттер» сочла, что эти слова прославляют насилие, что противоречит политике социальной сети, и скрыла их. При этом желающие могут прочесть твит полностью, если кликнут по ссылке «View» справа от него.

Что случилось с Джорджем Флойдом

25 мая автомобиль Флойда остановили полицейские, проверявшие информацию об использовании фальшивых банкнот.

Флойду приказали отойти от машины, полицейские говорили, что он сопротивлялся аресту. У офицеров работали нагрудные камеры, однако их записи были изъяты для расследования.

«Офицерам удалось надеть на подозреваемого наручники, после чего они заметили, что ему плохо», — говорилось в заявлении полиции.

Опубликованное в интернете видео начинается уже с момента, на котором белый полицейский применяет удушающий прием, наступая коленом на шею задержанного.

На сделанной одним из очевидцев видеозаписи слышно, что лежащий на земле Флойд повторял: «Я задыхаюсь! Я задыхаюсь!» и просил: «Не убивайте меня».

Вокруг собрались прохожие, которые призывали полицейского перестать душить Флойда и проверить у него пульс. Через некоторое время Флойд перестает двигаться, и его забирает скорая. В больницу его привезли уже мертвым.

После произошедшего четверо полицейских были уволены.