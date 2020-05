«Я задыхаюсь». В связи с гибелью афроамериканца в США арестован экс-полицейский

Источник материала: Tut.by

В США арестован один из четверых бывших сотрудников полиции, уволенных в связи со смертью в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.

Власти заявили, что под стражу взят Дерек Шовин. Именно он применил удушающий прием против Флойда (поставил ему колено на шею), после чего тот умер.

Шовину предъявлено обвинение в убийстве третьей степени (то есть непредумышленное убийство, связанное с применением силы). По законам штата Миннесота, наказание за это преступление составляет до 25 лет лишения свободы.

Кроме того, продолжается расследование в отношении еще трех полицейских, которые принимали участие в инциденте. Прокурор Майк Фриман сообщил, что «ожидает предъявления им обвинений», однако не уточнил, каких именно. По словам Фримана, действия в отношении подозреваемого в убийстве были предприняты сразу после получения доказательств. «В этом случае обвинения полицейскому были предъявлены быстрее всего в нашей истории», — сказал Фриман.

В свою очередь генеральный прокурор США Уильям Барр сообщил, что министерство юстиции и ФБР проводят собственное расследование инцидента, «чтобы установить, не были ли нарушены федеральные законы о гражданских правах». Барр назвал видео с задержанием Флойда «ужасающим» и «крайне шокирующим».

Гибель 46-летнего афроамериканца вызвала массовые протесты , которые вылились в беспорядки и столкновения с полицией. В ночь на пятницу протестующие окружили полицейский участок, где работали участвовавшие в задержании Флойда полицейские. Сотрудники участка поднялись на крышу и пытались разогнать толпу светошумовыми гранатами и слезоточивым газом.

После того как полицейских эвакуировали с помощью вертолета, протестующие ворвались в здание и подожгли его, передает Fox News.

В пятницу в ходе волнений был задержан репортер Си-эн-эн Омар Хименес — также афроамериканец — который в прямом эфире рассказывал о беспорядках в Миннеаполисе, а также члены его съемочной группы.

Полиция заявила, что задержанные были освобождены, как только было подтверждено, что они работники СМИ.

Однако Си-эн-эн не согласилась с версией полиции, заявив, что ее сотрудники при задержании немедленно сообщили о том, что они журналисты, и все это было показано в прямом эфире.

Днем ранее у полицейского участка уже происходили столкновения — протестующие пытались попасть внутрь, а полицейские перегородили вход живой цепью.

Первые протесты в Миннеаполисе начались еще днем во вторник, когда сотни людей вышли к перекрестку, где погиб Флойд.

Ночью мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей объявил в городе режим чрезвычайной ситуации на срок до 72 часов, а губернатор штата Миннесота Тим Уолц подписал указ о привлечении к обеспечению безопасности подразделений Национальной гвардии. Об этом его попросили власти соседнего с Миннеаполисом города Сент-Пол, где также начались беспорядки.

Президент США Дональд Трамп в «Твиттере» написал, что может направить бойцов Национальной гвардии и в Миннеаполис.

«Не могу оставаться в стороне и смотреть на то, что происходит с замечательным американским городом Миннеаполисом. Полное отсутствие руководства. Или очень слабый радикальный левый мэр Джейкоб Фрей примет меры и возьмет город под контроль, или я направлю Национальную гвардию и сделаю все, как надо», — написал Трамп.

I can’t stand back & watch this happen to a great American City, Minneapolis. A total lack of leadership. Either the very weak Radical Left Mayor, Jacob Frey, get his act together and bring the City under control, or I will send in the National Guard & get the job done right…