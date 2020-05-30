Зеленский отчитался за год: зарплата президента, траты на выборы, роялти и поездка за счет жены

Источник материала: Tut.by

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2019 год. Информация появилась на официальном интернет-представительстве президента Украины.



Фото: Reuters

Согласно декларации, доходы Главы государства и членов его семьи в 2019 году составили 28 602 468 грн (по актуальному курсу это около 1 млн 65 тыс. долларов. — Прим. TUT.BY)

Семья Зеленских уплатила в бюджет налоги на сумму 3 млн 600 тыс. гривен (около 134 тыс. долларов).

С мая 2019 года Владимир Зеленский не занимается предпринимательской деятельностью и получает заработную плату исключительно в Государственном управлении делами. Сумма полученной Главой государства зарплаты с мая по декабрь 2019 года составила 208 787 грн (около 7770 долларов).

В 2019 году семья Зеленских получила в счет погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 5,1 млн гривен (почти 190 тыс. долларов) и купила ОВГЗ в сумме 5,2 млн гривен (около 193 тыс. долларов).

Владимир Зеленский задекларировал 4 млн 423 тыс. гривен (около 165 тыс. долларов), которые были получены от продажи недвижимого имущества в Киеве, принадлежавшего его супруге.

Кроме того, семья президента продала корпоративные права двенадцати украинских предприятий на сумму 246 тысяч 144 гривны (приблизительно 9 тыс. долларов)

Владимир Зеленский весной 2019 года избавился от акций компании Green Family LTD, а также всех четырех торговых марок, зарегистрированных в Российской Федерации, а еще от корпоративных прав в иностранных компаниях Vilhar Holdings Limited и Aldorante Limited.

Владимир Зеленский остается владельцем большого количества торговых марок. Так, в 2019 году были зарегистрированы две торговые марки «Слуга народа» на его имя.

Компания PricewaterhouseCoopers провела в 2019 году оценку нескольких торговых марок. По данным соответствующего отчета, стоимость торговой марки «Вечерний квартал» составляет 45 млн 810 тыс. гривен (приблизительно 1,7 млн долларов). Стоимость торговой марки «Рассмеши комика», которая также была оценена этой компанией «Большой четверки», составила 14 млн 650 тыс. гривен (более полумиллиона долларов). На основании произведенной оценки Владимир Зеленский получил роялти от использования торговых марок в сумме 5 млн 48 тыс. гривен (около 190 тыс. долларов), поэтому его доходы по сравнению с предыдущим годом выросли. Роялти — это платежи, которые выплачиваются продавцу лицензии за текущее пользование активами, чаще всего правами интеллектуальной собственности.

Также семья Зеленских получила 3 ​​млн 200 тыс. гривен (около 120 тыс. долларов) за предоставление в аренду квартиры на территории Великобритании.

В 2019 году Елена Зеленская получила заем в размере 5 миллионов гривен (около 190 тыс. долларов). Заем был возвращен до конца отчетного года.

Владимир Зеленский потратил в 2019 году 11 млн 500 тыс. гривен (около 430 тыс. долларов) в качестве взноса в избирательный фонд кандидата в Президенты Украины. На оплату консультационных услуг компании PricewaterhouseCoopers потрачено чуть более 20 тыс. долларов.

Зеленский отчитался также, что его поездка в Султанат Оман оплачивалась за счет жены Елены.



Фото: со страницы Елены Зеленской в Facebook

Напомним, в Беларуси декларации о доходах и имуществе высшего должностного лица и других высоких чиновников не публикуются. Год назад Генпрокуратура внесла предложение публиковать в открытом доступе декларации о доходах и имуществе, которые заполняют чиновники на высоких постах — но это пока так и осталось предложением.

— Президент говорил о том, что люди должны знать о чиновниках: что у них есть, за что они живут, какие у них строения, машины и т.д. Это нормальная мировая практика, ничего удивительного здесь нет, — объяснил Александр Конюк и привел пример: — Смотрю сайты, российские, украинские, там видно, что есть у президента, у Зеленского.

Вот здесь, кстати, можно почитать, как тогда отреагировали на это предложение наши чиновники и депутаты.

А вот результаты опроса, проведенного год назад порталом TUT.BY среди своих читателей.



