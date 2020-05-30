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В США - массовые протесты. Протестующие и под Белым домом, Трамп угрожал спустить собак
30.05.2020 19:04 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент США Дональд Трамп рассказал в
Трамп похвалил свою охрану, назвав ее профессиональной и очень крутой. «Я был внутри [Белого дома], наблюдал за каждым движением и не мог чувствовать себя в большей безопасности», — признался американский лидер.
«Большая, профессионально организованная толпа, но никто не был близок к тому, чтобы преодолеть ограждение. Если бы они смогли, то встретились бы с самыми злобными собаками и самым зловещим оружием, которое я когда-либо видел», — грозил Трамп, сказав, что в этом случае протестующие действительно пострадали бы.
По мнению президента Трампа, протесты возле Белого дома и в Лафайет-сквер не имеют ничего общего с акциями в память об умершем в Миннеаполисе чернокожем охраннике Джордже Флойде.
О стычках протестующих с президентской охраной ранее сообщил телеканал CNN. По его информации, демонстранты также выкрикивали лозунги в поддержку Флойда и выражали недовольство Трампом.
Стало
Напомним, акции протеста, сопровождающиеся беспорядками и стычками с полицией, проходят по всей Америке. Демонстранты возмущены произволом полиции и смертью афроамериканца Джорджа Флойда в городе Миннеаполисе.
Протесты в Штатах начались с мирных демонстраций. Тысячи человек несли таблички с надписью «Он сказал, что не может дышать. Правосудие для Джорджа». Потом в Атланте участники акций начали разбивать полицейские машины, подожгли одну из них, ворвались в местный филиал телеканала CNN и ресторан. В Нью-Йорке протестующие собрались перед спортивной ареной «Барклайс-Центр» в районе Бруклин. В какой-то момент толпа начала наступать на полицейские кордоны, пытаясь прорвать их. Перед муниципалитетом Хьюстона, где вырос погибший Флойд, собралось несколько тысяч человек. Утром 30 мая протесты распространились почти на все США.
Джордж Флойд
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«Большая, профессионально организованная толпа, но никто не был близок к тому, чтобы преодолеть ограждение. Если бы они смогли, то встретились бы с самыми злобными...
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