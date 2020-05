В США - массовые протесты. Протестующие и под Белым домом, Трамп угрожал спустить собак

Источник материала: Tut.by

Президент США Дональд Трамп рассказал в Twitter , что лично наблюдал за стычками протестующих с сотрудниками Секретной службы, которые начались ночью 30 мая перед Белым домом. Протестные акции проходят почти во всех штатах, в том числе и в Вашингтоне — там на площади Лафайет перед Белым домом собралось множество протестующих. Служба безопасности администрации президента была вынуждена заблокировать доступ в его резиденцию.

Трамп похвалил свою охрану, назвав ее профессиональной и очень крутой. «Я был внутри [Белого дома], наблюдал за каждым движением и не мог чувствовать себя в большей безопасности», — признался американский лидер.

«Большая, профессионально организованная толпа, но никто не был близок к тому, чтобы преодолеть ограждение. Если бы они смогли, то встретились бы с самыми злобными собаками и самым зловещим оружием, которое я когда-либо видел», — грозил Трамп, сказав, что в этом случае протестующие действительно пострадали бы.

