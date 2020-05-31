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Курс обращения с королевской коброй. Хит интернета недели из Таиланда
31.05.2020 15:38 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTХит интернета недели из Таиланда. На кадрах - курс обращения с королевской коброй. Яд этой змеи вызывает паралич дыхательной мускулатуры и остановку дыхания. Уже через 15 минут после укуса человек может умереть. Изначально ролик записывался для спасателей, но в итоге видео оценила более широкая аудитория.
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Хит интернета недели из Таиланда. На кадрах - курс обращения с королевской коброй. Яд этой змеи вызывает паралич дыхательной мускулатуры и остановку дыхания. Уже...
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