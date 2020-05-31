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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Crew Dragon отправился в свой первый полет Шаг на пути к пилотируемому полету на Марс. Корабль Crew Dragon успешно стартовал в США. На борту корабля два астронавта НАСА, которые должны присоединиться к экипажу...

Шаг на пути к пилотируемому полету на Марс. Корабль Crew Dragon успешно стартовал в США. На борту корабля два астронавта НАСА, которые должны присоединиться к экипажу МКС. Стыковка ожидается сегодня вечером. Минуты до старта отсчитывали миллионы онлайн-зрителей. Трансляция напоминала голливудский фильм - десятки камер, в том числе и в капсуле с астронавтами. Подробности в сюжетеCrew Dragon построила компания SpaceX. Ее гендиректором является американский предприниматель Илон Маск. Это первый в истории запуск, который осуществила частная компания. Для Маска и сотрудников SpaceX субботний запуск стал воплощением мечты. Сине-лиловый динозаврик помогал многочисленным зрителям уловить тот момент, когда космический корабль достиг невесомости. Блестящая игрушка плавно взмыла со своего кресла, как только на Dragon перестало оказывать влияние земное притяжение. К Международной космической станции летят астронавты с опытом: 49-летний инженер-исследователь Роберт Бенкен и пилот Даглас Херли. Ему 53 года, и он уже дважды побывал в космосе.В июле 2011-го была произведена последняя посадка шаттла Atlantis. Много лет доставку экипажей на Международную космическую станцию осуществляли только российские пилотируемые корабли "Союз". Запуск Dragon, как отмечают специалисты NASA, обходится в полтора раза дешевле. Дело в том, что один американский корабль способен взять на борт до семи человек. Как ожидается, миссия продлится не менее месяца. По плану НАСА, астронавтам Дагласу Херли и Роберту Бенкену предстоит на Dragon вернуться на Землю. Они готовятся приводниться у побережья Флориды.