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В Омане два дня ливней вернули в пересохшие реки воду
01.06.2020 09:46 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВыпало более 260 миллиметров осадков. Частично затоплен Салала и его окрестности. Муссон озеленил сухие рощи по всей стране и возродил обмелевшие водопады.
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Выпало более 260 миллиметров осадков. Частично затоплен Салала и его окрестности. Муссон озеленил сухие рощи по всей стране и возродил обмелевшие водопады.
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