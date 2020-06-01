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В Омане два дня ливней вернули в пересохшие реки воду

01.06.2020 09:46 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Выпало более 260 миллиметров осадков. Частично затоплен Салала и его окрестности. Муссон озеленил сухие рощи по всей стране и возродил обмелевшие водопады. 
 
 
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Выпало более 260 миллиметров осадков. Частично затоплен Салала и его окрестности. Муссон озеленил сухие рощи по всей стране и возродил обмелевшие водопады. 
 
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