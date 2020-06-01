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ООН: Из-за пандемии число детей за чертой бедности увеличится на 15 %

01.06.2020 12:49 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Неутешительный прогноз делает Организация Объединенных Наций: из-за пандемии COVID-19 число детей, живущих в бедности, к концу 2020 года увеличится на 86 миллионов человек. 

Планета продолжает выходить из карантина 


Во многих странах мира продолжают смягчать ограничения. Так, Норвегия разрешила поездки по Северной Европе без 10-дневного карантина. Турция возобновила внутреннее авиасообщение. В Великобритании начались занятия в некоторых школах, частично открылись рынки.

 
 
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Неутешительный прогноз делает Организация Объединенных Наций: из-за пандемии COVID-19 число детей, живущих в бедности, к концу 2020 года увеличится на 86 миллионов...
 
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