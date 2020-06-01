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ООН: Из-за пандемии число детей за чертой бедности увеличится на 15 %
01.06.2020 12:49 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTНеутешительный прогноз делает Организация Объединенных Наций: из-за пандемии COVID-19 число детей, живущих в бедности, к концу 2020 года увеличится на 86 миллионов человек.
Планета продолжает выходить из карантина
Во многих странах мира продолжают смягчать ограничения. Так, Норвегия разрешила поездки по Северной Европе без 10-дневного карантина. Турция возобновила внутреннее авиасообщение. В Великобритании начались занятия в некоторых школах, частично открылись рынки.
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Неутешительный прогноз делает Организация Объединенных Наций: из-за пандемии COVID-19 число детей, живущих в бедности, к концу 2020 года увеличится на 86 миллионов...
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