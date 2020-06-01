Источник материала: БT

Планета продолжает выходить из карантина

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ООН: Из-за пандемии число детей за чертой бедности увеличится на 15 % Неутешительный прогноз делает Организация Объединенных Наций: из-за пандемии COVID-19 число детей, живущих в бедности, к концу 2020 года увеличится на 86 миллионов...

Неутешительный прогноз делает Организация Объединенных Наций: из-за пандемии COVID-19 число детей, живущих в бедности, к концу 2020 года увеличится на 86 миллионов человек.Во многих странах мира продолжают смягчать ограничения. Так, Норвегия разрешила поездки по Северной Европе без 10-дневного карантина. Турция возобновила внутреннее авиасообщение. В Великобритании начались занятия в некоторых школах, частично открылись рынки.