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ЕС планирует создать "Фонд мира" объемом €8 млрд
02.06.2020 21:58 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTНесмотря на убытки от пандемии, Евросоюз намерен создать "Европейский фонд мира" объемом до 8 миллиардов евро для финансирования своих военных операций за рубежом.
Фонд внебюджетный, сроком действия на будущую семилетку.
В настоящий момент ЕС принимает участие в пяти операциях: в Мали, Боснии и Герцеговине и Сомали, а также в морских миссиях по борьбе с пиратством и противодействию поставкам оружия в Ливию в Средиземном море. Вопрос о создании собственной армии обсуждается в Евросоюзе уже давно. Сторонниками такого шага являются президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. Против идеи выступают в НАТО.
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Несмотря на убытки от пандемии, Евросоюз намерен создать "Европейский фонд мира" объемом до 8 миллиардов евро для финансирования своих военных операций за...
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