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Демонстрации за расовые права в США переросли в массовые беспорядки

02.06.2020 21:58 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Возведение важных объектов обсуждали и на рабочей встрече Президента с мэром Минска Анатолием Сиваком. Так, среди градостроительных проектов  Агата Климович расскажет о ситуации в городе, как местные жители приходят в себя после ночных кошмаров (видео). 
 
Теги: Минск
 
 
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Возведение важных объектов обсуждали и на рабочей встрече Президента с мэром Минска Анатолием Сиваком. Так, среди градостроительных проектов  Агата Климович...
 
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