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Демонстрации за расовые права в США переросли в массовые беспорядки
02.06.2020 21:58 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВозведение важных объектов обсуждали и на рабочей встрече Президента с мэром Минска Анатолием Сиваком. Так, среди градостроительных проектов Агата Климович расскажет о ситуации в городе, как местные жители приходят в себя после ночных кошмаров (видео).
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Возведение важных объектов обсуждали и на рабочей встрече Президента с мэром Минска Анатолием Сиваком. Так, среди градостроительных проектов Агата Климович...
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