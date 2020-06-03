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в США за время протестов погибли не менее 11 человек
03.06.2020 06:26 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Не менее 11 человек погибли за время протестов и беспорядков в США, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда, сообщает
По данным агентства, они были из девяти городов: Сент-Луиса, Луисвилля, Окленда, Индианаполиса, Давенпорта, Миннеаполиса, Омахи, Детройта и пригорода Чикаго.
В Окленде был застрелен 53-летний чернокожий сотрудник федеральной службы охраны Дэйв Патрик Андервуд, его напарник получил тяжелые ранения. В Омахе 22-летний чернокожий Джеймс Скарлок был убит, когда вместе с группой сообщников избивал белого мужчину. Во время избиения последнему удалось вытащить пистолет и застрелить его. Также телеканал сообщает о сотнях пострадавших в разных городах США, но точное их число пока определить невозможно.
Согласно последним оценкам Associated Press, за последние несколько дней в США в ходе протестов и беспорядков были задержаны примерно 4,4 тыс. человек. Им, в частности, были предъявлены обвинения в мародерстве, нарушении комендантского часа, перекрытии дорог.
В связи с беспорядками комендантский час введен примерно в 40 городах США, в том числе в Вашингтоне, Лос-Анджелесе и Нью-Йорке.
Смерть Джорджа Флойда и массовые беспорядки
Напомним, акции протеста, сопровождающиеся беспорядками и стычками с полицией, проходят по всей Америке. Демонстранты возмущены произволом полиции и смертью афроамериканца Джорджа Флойда в городе Миннеаполисе.
Джордж Флойд
После смерти темнокожего мужчины в Миннесоте начались акции протеста и беспорядки, которые распространились по всей стране.
Только спустя три дня массовых акций протеста арестовали сотрудника полиции, который задерживал Флойда. Ему предъявили обвинение в убийстве третьей степени — то есть в непреднамеренном убийстве.
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По данным агентства, они были из девяти городов: Сент-Луиса, Луисвилля, Окленда, Индианаполиса, Давенпорта, Миннеаполиса, Омахи, Детройта и пригорода Чикаго.
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