в США за время протестов погибли не менее 11 человек

Источник материала: Tut.by

Не менее 11 человек погибли за время протестов и беспорядков в США, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда, сообщает Associated Press .



Фото: Reuters

По данным агентства, они были из девяти городов: Сент-Луиса, Луисвилля, Окленда, Индианаполиса, Давенпорта, Миннеаполиса, Омахи, Детройта и пригорода Чикаго.

В Окленде был застрелен 53-летний чернокожий сотрудник федеральной службы охраны Дэйв Патрик Андервуд, его напарник получил тяжелые ранения. В Омахе 22-летний чернокожий Джеймс Скарлок был убит, когда вместе с группой сообщников избивал белого мужчину. Во время избиения последнему удалось вытащить пистолет и застрелить его. Также телеканал сообщает о сотнях пострадавших в разных городах США, но точное их число пока определить невозможно.

Согласно последним оценкам Associated Press, за последние несколько дней в США в ходе протестов и беспорядков были задержаны примерно 4,4 тыс. человек. Им, в частности, были предъявлены обвинения в мародерстве, нарушении комендантского часа, перекрытии дорог.

В связи с беспорядками комендантский час введен примерно в 40 городах США, в том числе в Вашингтоне, Лос-Анджелесе и Нью-Йорке.

Смерть Джорджа Флойда и массовые беспорядки

Напомним, акции протеста, сопровождающиеся беспорядками и стычками с полицией, проходят по всей Америке. Демонстранты возмущены произволом полиции и смертью афроамериканца Джорджа Флойда в городе Миннеаполисе.

Джордж Флойд погиб 25 мая . Стражи порядка подозревали его в использовании 20 фальшивых долларов. В интернет попало видео, на котором Флойд лежит на земле и говорит: «Я задыхаюсь! Я задыхаюсь!» и просит: «Не убивайте меня». Вокруг собрались прохожие, которые призывали полицейского перестать душить Флойда и измерить у него пульс. Через некоторое время Флойд перестал двигаться, и его забрала скорая. В больницу он приехал уже мертвым.

После смерти темнокожего мужчины в Миннесоте начались акции протеста и беспорядки, которые распространились по всей стране.

Только спустя три дня массовых акций протеста арестовали сотрудника полиции, который задерживал Флойда. Ему предъявили обвинение в убийстве третьей степени — то есть в непреднамеренном убийстве.