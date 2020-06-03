ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Беспорядки в США продолжаются

03.06.2020 09:07 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Несмотря на комендантский час, столкновения в ряде регионов США продолжались минувшим вечером и ночью. Известно, что за время беспорядков в стране погибло не менее 11 человек. Вероятнее всего, жертв в несколько раз больше, поскольку в одном только Чикаго за последние дни убито, как сообщалось, около 20 человек. В ходе столкновений с бунтовщиками серьезно пострадали десятки полицейских: среди них тоже есть несколько погибших. Продолжаются грабежи: в Нью-Йорке произвели несколько арестов, но большинство мародеров действует беспрепятственно. 

Несмотря на требование президента Трампа, мэры и губернаторы, представляющие Демократическую партию, от помощи Национальной гвардии отказываются. Более того, демократы готовят парламентскую резолюцию с осуждением главы государства за жесткость принимаемых им мер. Полиция, однако, не справляется: слезоточивый газ и резиновые пули применялись для разгона толпы, например, в Санта-Монике и Сиэттле. Да и в Нью-Йорке вопреки обещаниям мэра восстановить порядок пока не удается.  Власти сообщают о том, что задержаны на разных основаниях 4  400 участников акций протеста. Погромы тем временем докатились и до Европы. 


В Париже поддержали американские протесты 


Столкновения с полицией, например, произошли во Франции. В Париже жгли мусорные баки и вступали в сражения с правоохранителями, не только отдавая дань памяти американцу Флойду. Здесь власть обвиняют в гибели некоего Траоре, который якобы также стал жертвой расовых предрассудков.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несмотря на комендантский час, столкновения в ряде регионов США продолжались минувшим вечером и ночью. Известно, что за время беспорядков в стране погибло не менее...
 
Новости дня
Новости в мире
 
в США за время протестов погибли не менее 11 человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

02.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
03.06.2020
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Маяк Преднепровья

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика