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В Париже поддержали американские протесты

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беспорядки в США продолжаются Несмотря на комендантский час, столкновения в ряде регионов США продолжались минувшим вечером и ночью. Известно, что за время беспорядков в стране погибло не менее...

Несмотря на комендантский час, столкновения в ряде регионов США продолжались минувшим вечером и ночью. Известно, что за время беспорядков в стране погибло не менее 11 человек. Вероятнее всего, жертв в несколько раз больше, поскольку в одном только Чикаго за последние дни убито, как сообщалось, около 20 человек. В ходе столкновений с бунтовщиками серьезно пострадали десятки полицейских: среди них тоже есть несколько погибших. Продолжаются грабежи: в Нью-Йорке произвели несколько арестов, но большинство мародеров действует беспрепятственно.Несмотря на требование президента Трампа, мэры и губернаторы, представляющие Демократическую партию, от помощи Национальной гвардии отказываются. Более того, демократы готовят парламентскую резолюцию с осуждением главы государства за жесткость принимаемых им мер. Полиция, однако, не справляется: слезоточивый газ и резиновые пули применялись для разгона толпы, например, в Санта-Монике и Сиэттле. Да и в Нью-Йорке вопреки обещаниям мэра восстановить порядок пока не удается. Власти сообщают о том, что задержаны на разных основаниях 4 400 участников акций протеста. Погромы тем временем докатились и до Европы.Столкновения с полицией, например, произошли во Франции. В Париже жгли мусорные баки и вступали в сражения с правоохранителями, не только отдавая дань памяти американцу Флойду. Здесь власть обвиняют в гибели некоего Траоре, который якобы также стал жертвой расовых предрассудков.