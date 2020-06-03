Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Италия открывает границы В ближайшие часы откроются границы Италии со странами-соседками. Гражданам позволят выезд за рубеж, а европейцам - въезд. Здесь уже приступили к возрождению...

В ближайшие часы откроются границы Италии со странами-соседками. Гражданам позволят выезд за рубеж, а европейцам - въезд. Здесь уже приступили к возрождению национальной туристической отрасли. Официальный Рим примет европейских туристов без обязательного 14-дневного карантина, а с 15 июня откроет театры, кино, клубы и дискотеки. Правда, согласовать правила перезапуска туристической отрасли удалось не со всеми странами ЕС: Греция по-прежнему не разрешает въезд итальянцам из-за сложной эпидемической ситуации в Италии.