В Южной Корее прокуратура запросила ордер на арест главы Samsung. Его подозревают в финансовых махинациях

Источник материала: Tut.by

Прокуратура Сеульского центрального округа в Южной Корее запросила ордер на арест вице-президента Samsung Ли Чжэ Ёна, а также двух бывших руководителей компании. Об этом 4 июня сообщает «Рёнхап».



Фото: Reuters / Ahn Young-joon / Pool

Прокуратура подозревает главу Samsung в манипулировании стоимостью акций и нарушениях правил аудита. Следователи считают, что в 2015 году Ли Чжэ Ён участвовал в схеме, которая помогла ему получить контроль над несколькими компаниями от своего отца Ли Гон Хи.

Также следователи расследуют завышение финансовой стоимости компании Samsung Biologics.

Адвокаты вице-президента выразили «глубокое сожаление» по поводу решения прокуратуры и отметили, что их клиент полностью сотрудничал со следствием. Кроме того, защита попросила провести проверку, чтобы оценить обоснованность обвинения.

В 2017 году Ли Чжэ Ёна признали виновным в коррупции и приговорили к пяти годам тюрьмы. Его обвиняли в спонсировании фондов, которые возглавляла подруга бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе Чхве Сун Силь. В феврале 2018 года ему заменили реальный срок на условный.