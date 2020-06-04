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В Южной Корее прокуратура запросила ордер на арест главы Samsung. Его подозревают в финансовых махинациях
04.06.2020 14:00 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Прокуратура Сеульского центрального округа в Южной Корее запросила ордер на арест вице-президента Samsung Ли Чжэ Ёна, а также двух бывших руководителей компании. Об этом 4 июня
Прокуратура
Также следователи расследуют завышение финансовой стоимости компании Samsung Biologics.
Адвокаты вице-президента выразили «глубокое сожаление» по поводу решения прокуратуры и отметили, что их клиент полностью сотрудничал со следствием. Кроме того, защита попросила провести проверку, чтобы оценить обоснованность обвинения.
В 2017 году Ли Чжэ Ёна признали виновным в коррупции и приговорили к пяти годам тюрьмы. Его обвиняли в спонсировании фондов, которые возглавляла подруга бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе Чхве Сун Силь. В феврале 2018 года ему
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В Южной Корее прокуратура запросила ордер на арест главы Samsung. Его подозревают в финансовых махинациях
Адвокаты вице-президента выразили «глубокое сожаление» по поводу решения прокуратуры и отметили, что их клиент полностью сотрудничал со следствием. Кроме того,...
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