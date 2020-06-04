ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Южной Корее прокуратура запросила ордер на арест главы Samsung. Его подозревают в финансовых махинациях

04.06.2020 14:00 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Прокуратура Сеульского центрального округа в Южной Корее запросила ордер на арест вице-президента Samsung Ли Чжэ Ёна, а также двух бывших руководителей компании. Об этом 4 июня сообщает «Рёнхап».


Фото: Reuters / Ahn Young-joon / Pool

Прокуратура подозревает главу Samsung в манипулировании стоимостью акций и нарушениях правил аудита. Следователи считают, что в 2015 году Ли Чжэ Ён участвовал в схеме, которая помогла ему получить контроль над несколькими компаниями от своего отца Ли Гон Хи.

Также следователи расследуют завышение финансовой стоимости компании Samsung Biologics.

Адвокаты вице-президента выразили «глубокое сожаление» по поводу решения прокуратуры и отметили, что их клиент полностью сотрудничал со следствием. Кроме того, защита попросила провести проверку, чтобы оценить обоснованность обвинения.

В 2017 году Ли Чжэ Ёна признали виновным в коррупции и приговорили к пяти годам тюрьмы. Его обвиняли в спонсировании фондов, которые возглавляла подруга бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе Чхве Сун Силь. В феврале 2018 года ему заменили реальный срок на условный.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Адвокаты вице-президента выразили «глубокое сожаление» по поводу решения прокуратуры и отметили, что их клиент полностью сотрудничал со следствием. Кроме того,...
 
Новости дня
Новости в мире
 
С 15 июня большинство европейских стран полностью возобновит турпотоки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

03.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
04.06.2020
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика