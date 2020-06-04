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Протесты за права афроамериканцев перекинулись на Европу

04.06.2020 19:50 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Волна протестов против насилия над афроамериканцами продолжается и вылилась далеко за пределы США. Протесты вслед за США охватили Европу. Тысячи людей вышли на улицы европейских городов. Так, в Лондоне мирные акции переросли в столкновения с полицией у офиса премьер-министра. Кадры штурма Даунинг-Стрит публикует британский таблоид The Sun. 

В Швеции и Дании разбушевавшихся манифестантов также пришлось разгонять полиции. В Греции митингующие забросали посольство США коктейлями Молотова и камнями. Погромщики поджигали мусорные баки и разбивали витрины магазинов. Протесты прошли и во Франции.

Основному фигуранту в деле об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда выдвинуты новые, более тяжкие обвинения. Теперь полицейскому грозит до 40 лет тюрьмы. Под суд также отправлены трое его коллег.

 
 
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Волна протестов против насилия над афроамериканцами продолжается и вылилась далеко за пределы США. Протесты вслед за США охватили Европу. Тысячи людей вышли на...
 
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