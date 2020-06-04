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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Протесты за права афроамериканцев перекинулись на Европу Волна протестов против насилия над афроамериканцами продолжается и вылилась далеко за пределы США. Протесты вслед за США охватили Европу. Тысячи людей вышли на...

Волна протестов против насилия над афроамериканцами продолжается и вылилась далеко за пределы США. Протесты вслед за США охватили Европу. Тысячи людей вышли на улицы европейских городов. Так, в Лондоне мирные акции переросли в столкновения с полицией у офиса премьер-министра. Кадры штурма Даунинг-Стрит публикует британский таблоид The Sun.В Швеции и Дании разбушевавшихся манифестантов также пришлось разгонять полиции. В Греции митингующие забросали посольство США коктейлями Молотова и камнями. Погромщики поджигали мусорные баки и разбивали витрины магазинов. Протесты прошли и во Франции.Основному фигуранту в деле об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда выдвинуты новые, более тяжкие обвинения. Теперь полицейскому грозит до 40 лет тюрьмы. Под суд также отправлены трое его коллег.