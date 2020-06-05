Исчезновение Мадлен Макканн: в деле есть подозреваемый, прокуратура Германии считает, что она мертва

Источник материала: Tut.by

Прокуратура Германии обнародовала новые подробности об исчезновении Мадлен Макканн — одном из самых громких и загадочных преступлений в современной истории.



Мадлен Макканн. Фото: Mercury

Спустя 13 лет после того, как родители последний раз видели трехлетнюю британку во время отдыха в Португалии, в деле появился подозреваемый. Немецкие прокуроры также предположили, что Мадлен мертва.

Как сообщило федеральное управление уголовной полиции ФРГ, в убийстве подозревается 43-летний гражданин Германии, его имя не называется из-за законов Германии о неприкосновенности частной жизни.

Однако известно, что он был несколько раз осужден за сексуальные преступления, совершенные в отношении детей, и сейчас отбывает очередной срок в немецкой тюрьме.

Подозреваемый любил проводить время в Португалии, где, по данным немецкой полиции, подрабатывал официантом, совершал кражи в отелях и приторговывал наркотиками.

В день происшествия, 3 мая 2007 года, он путешествовал в своем автодоме по району Алгарве на юге страны и находился недалеко от апартмент-отеля Ocean Club в Прайя-да-Луз, откуда пропал ребенок.



Немецкая полиция сообщает, что подозреваемый останавливался в этом доме в Португалии. Фото: POLICE HANDOUT

Представитель родителей Мадлен, Кейт и Джерри Макканн, назвал заявление немецких правоохранительных органов «потенциально очень существенным». «После многих тысяч версий и потенциальных подозреваемых, о которых говорилось в прошлом, это самое четкое, что у нас есть», — сказал адвокат Кларенс Митчелл.

Немецкая полиция также обнародовала фото дома, где жил подозреваемый, и двух автомобилей, имеющих к нему отношение: автодом «фольксваген» и «ягуар». При этом сообщается, что на следующий день после исчезновения Мадлен подозреваемый переписал «Ягуар» на другого человека.



Подозреваемый перерегистрировал «ягуар» на другое лицо через день после исчезновения Мадлен. Фото: POLICE HANDOUT

Возглавляющий расследование с британской стороны старший инспектор полиции Лондона Марк Крэнвелл попросил всех, кто был в то время в отеле и его окрестностях, поделиться информацией о коротко стриженом светловолосом худощавом мужчине 30 лет, ростом 183 см.

Известно, что в 19.32 3 мая 2007 года он получил звонок на свой мобильный телефон от неустановленного абонента и разговаривал ровно полчаса. Мадлен исчезла из бунгало между 21.10 и 22.00.

Крэнвелл сказал, что неизвестный собеседник подозреваемого является ключевым свидетелем и призвал его объявиться.

Представитель немецкой уголовной полиции Кристиан Хоппе предположил, что подозреваемый мог забраться в бунгало Макканнов с целью кражи, а решение похитить Мадлен пришло к нему спонтанно.



Автофургон, принадлежавший подозреваемому, был обнаружен на пляже. Фото: POLICE HANDOUT

Резонансное дело

Исчезновение Мадлен Макканн имело в Британии огромный общественный резонанс.

Полиция нескольких европейских стран проверила около 600 подозреваемых, но не смогла выйти на след. Только с 2011 года по настоящее время расследование обошлось британским налогоплательщикам в 11,75 млн фунтов.

Интерес к истории подогревается тем, что осенью 2007 года в роли подозреваемых оказались сами родители.

Португальская полиция предположила, что они перед походом в ресторан дали ребенку слишком большую дозу снотворного, а потом вывезли тело в багажнике арендованного ими на время отпуска автомобиля, в котором якобы обнаружились следы ДНК Мадлен.

Супруги заявили, что ни они, ни их дети не принимали никаких лекарств, а ДНК-анализ в португальской лаборатории провели со слишком малым количеством генетического материала. Впоследствии они неоднократно судились с таблоидами и бывшим руководителем португальской следственной группы Гонсало Амаралом, писавшими об их возможной причастности к пропаже дочери.

Кейт и Джерри Макканн с самого начала стремились к публичности, в том числе, получили аудиенцию у папы римского Бенедикта XVI, который благословил их на поиск дочери. Дело постоянно обсуждали в СМИ всевозможные эксперты: от детективов и психологов до экстрасенсов.

Британские власти продолжают расследовать дело об исчезновении человека, поскольку нет точной информации, мертва Мадлен или жива. В Германии оно классифицировано как дело об убийстве.

Новая версия выглядит многообещающей, пишет обозреватель Би-би-си по вопросам правопорядка Дэнни Шоу. Особенно с учетом прошлого подозреваемого и того факта, что на следующий день после исчезновения Мадлен он перерегистрировал свой автомобиль на другого человека.

Однако за 13 лет полиция не раз нападала на след, который в итоге никуда не приводил, напоминает он.

Как развивалось дело

3 мая 2007 года: Чета Макканн из города Ротли в Лестершире с тремя детьми, среди которых Мадлен была старшей, отдыхают в отеле Ocean Club. Около десяти вечера супруги, уложив детей спать, отправляются перекусить в тапас бар примерно в 100 метрах от их бунгало в компании пятерых знакомых. Около 10 вечера Кейт Макканн идет проведать детей и обнаруживает пропажу дочери. Полиция обыскивает отель и допрашивает около 60 сотрудников и отдыхающих. На утро начинаются поиски в окрестностях с участием сотен добровольцев.

Чета Макканн из города Ротли в Лестершире с тремя детьми, среди которых Мадлен была старшей, отдыхают в отеле Ocean Club. Около десяти вечера супруги, уложив детей спать, отправляются перекусить в тапас бар примерно в 100 метрах от их бунгало в компании пятерых знакомых. Около 10 вечера Кейт Макканн идет проведать детей и обнаруживает пропажу дочери. Полиция обыскивает отель и допрашивает около 60 сотрудников и отдыхающих. На утро начинаются поиски в окрестностях с участием сотен добровольцев. 12 мая 2007 года: Родители девочки выступают с заявлением, что «не в силах описать свое горе и отчаяние». Португальская полиция заверяет, что ребенок не покидал страну, так как контроль на границах был усилен с момента исчезновения Мадлен.

Родители девочки выступают с заявлением, что «не в силах описать свое горе и отчаяние». Португальская полиция заверяет, что ребенок не покидал страну, так как контроль на границах был усилен с момента исчезновения Мадлен. 15 мая 2007 года: Португальская полиция проводит обыск на расположенной неподалеку вилле матери британского гражданина Роберта Мурата, однако вскоре подозрения с него снимаются.

Португальская полиция проводит обыск на расположенной неподалеку вилле матери британского гражданина Роберта Мурата, однако вскоре подозрения с него снимаются. Июнь 2007 года: Власти Португалии сообщают, что на месте преступления не удалось найти никаких следов, поскольку оно с самого начала не охранялось надлежащим образом.

Власти Португалии сообщают, что на месте преступления не удалось найти никаких следов, поскольку оно с самого начала не охранялось надлежащим образом. 12 августа 2007 года: На сотый день исчезновения Мадлен португальская полиция заявляет, что ее, вероятнее всего, нет в живых.

На сотый день исчезновения Мадлен португальская полиция заявляет, что ее, вероятнее всего, нет в живых. 7 сентября 2007 года: Португальская полиция заявляет, что чета Маккан подозревается в убийстве дочери. Накануне Кейт Макканн 11 часов допрашивают в статусе свидетеля. Через несколько дней супруги беспрепятственно вылетают на родину, поскольку португальская прокуратура не усмотрела в деле достаточных доказательств их вины.

Португальская полиция заявляет, что чета Маккан подозревается в убийстве дочери. Накануне Кейт Макканн 11 часов допрашивают в статусе свидетеля. Через несколько дней супруги беспрепятственно вылетают на родину, поскольку португальская прокуратура не усмотрела в деле достаточных доказательств их вины. Март 2008 года: Кейт и Джерри Макканн получают 550 тысяч фунтов в качестве компенсации морального вреда от британских таблоидов Daily Express и Sunday Express.

Кейт и Джерри Макканн получают 550 тысяч фунтов в качестве компенсации морального вреда от британских таблоидов Daily Express и Sunday Express. Апрель 2008 года: представители португальской полиции прилетают в Британию и совместно с местными коллегами допрашивают пятерых участников ужина в тапас баре в день исчезновения Мадлен.

представители португальской полиции прилетают в Британию и совместно с местными коллегами допрашивают пятерых участников ужина в тапас баре в день исчезновения Мадлен. Июль 2008 года: Португальская полиция закрывает расследование и объявляет о снятии всех подозрений с четы Макканн.

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Джерри Макканн публично обвиняет португальские и британские власти в бездействии. Май 2011 года: Премьер-министр Дэвид Кэмерон в ответ на просьбу Макканнов дает указание городской полиции Лондона провести собственное расследование дела; супруги презентуют книгу о своей дочери под названием «Мадлен».

Премьер-министр Дэвид Кэмерон в ответ на просьбу Макканнов дает указание городской полиции Лондона провести собственное расследование дела; супруги презентуют книгу о своей дочери под названием «Мадлен». Ноябрь 2011 года: адвокат Макканнов называет отношение к ним британской прессы «национальным безобразием».

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