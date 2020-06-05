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Исчезновение Мадлен Макканн: в деле есть подозреваемый, прокуратура Германии считает, что она мертва
05.06.2020 06:02 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Прокуратура Германии обнародовала новые подробности об исчезновении Мадлен Макканн — одном из самых громких и загадочных преступлений в современной истории.
Спустя 13 лет после того, как родители последний раз видели трехлетнюю британку во время отдыха в Португалии, в деле появился подозреваемый. Немецкие прокуроры также предположили, что Мадлен мертва.
Как сообщило федеральное управление уголовной полиции ФРГ, в убийстве подозревается 43-летний гражданин Германии, его имя не называется из-за законов Германии о неприкосновенности частной жизни.
Однако известно, что он был несколько раз осужден за сексуальные преступления, совершенные в отношении детей, и сейчас отбывает очередной срок в немецкой тюрьме.
Подозреваемый любил проводить время в Португалии, где, по данным немецкой полиции, подрабатывал официантом, совершал кражи в отелях и приторговывал наркотиками.
В день происшествия, 3 мая 2007 года, он путешествовал в своем автодоме по району Алгарве на юге страны и находился недалеко от апартмент-отеля Ocean Club в Прайя-да-Луз, откуда пропал ребенок.
Представитель родителей Мадлен, Кейт и Джерри Макканн, назвал заявление немецких правоохранительных органов «потенциально очень существенным». «После многих тысяч версий и потенциальных подозреваемых, о которых говорилось в прошлом, это самое четкое, что у нас есть», — сказал адвокат Кларенс Митчелл.
Немецкая полиция также обнародовала фото дома, где жил подозреваемый, и двух автомобилей, имеющих к нему отношение: автодом «фольксваген» и «ягуар». При этом сообщается, что на следующий день после исчезновения Мадлен подозреваемый переписал «Ягуар» на другого человека.
Возглавляющий расследование с британской стороны старший инспектор полиции Лондона Марк Крэнвелл попросил всех, кто был в то время в отеле и его окрестностях, поделиться информацией о коротко стриженом светловолосом худощавом мужчине 30 лет, ростом 183 см.
Известно, что в 19.32 3 мая 2007 года он получил звонок на свой мобильный телефон от неустановленного абонента и разговаривал ровно полчаса. Мадлен исчезла из бунгало между 21.10 и 22.00.
Крэнвелл сказал, что неизвестный собеседник подозреваемого является ключевым свидетелем и призвал его объявиться.
Представитель немецкой уголовной полиции Кристиан Хоппе предположил, что подозреваемый мог забраться в бунгало Макканнов с целью кражи, а решение похитить Мадлен пришло к нему спонтанно.
Резонансное дело
Исчезновение Мадлен Макканн имело в Британии огромный общественный резонанс.
Полиция нескольких европейских стран проверила около 600 подозреваемых, но не смогла выйти на след. Только с 2011 года по настоящее время расследование обошлось британским налогоплательщикам в 11,75 млн фунтов.
Интерес к истории подогревается тем, что осенью 2007 года в роли подозреваемых оказались сами родители.
Португальская полиция предположила, что они перед походом в ресторан дали ребенку слишком большую дозу снотворного, а потом вывезли тело в багажнике арендованного ими на время отпуска автомобиля, в котором якобы обнаружились следы ДНК Мадлен.
Супруги заявили, что ни они, ни их дети не принимали никаких лекарств, а ДНК-анализ в португальской лаборатории провели со слишком малым количеством генетического материала. Впоследствии они неоднократно судились с таблоидами и бывшим руководителем португальской следственной группы Гонсало Амаралом, писавшими об их возможной причастности к пропаже дочери.
Кейт и Джерри Макканн с самого начала стремились к публичности, в том числе, получили аудиенцию у папы римского Бенедикта XVI, который благословил их на поиск дочери. Дело постоянно обсуждали в СМИ всевозможные эксперты: от детективов и психологов до экстрасенсов.
Британские власти продолжают расследовать дело об исчезновении человека, поскольку нет точной информации, мертва Мадлен или жива. В Германии оно классифицировано как дело об убийстве.
Новая версия выглядит многообещающей, пишет обозреватель Би-би-си по вопросам правопорядка Дэнни Шоу. Особенно с учетом прошлого подозреваемого и того факта, что на следующий день после исчезновения Мадлен он перерегистрировал свой автомобиль на другого человека.
Однако за 13 лет полиция не раз нападала на след, который в итоге никуда не приводил, напоминает он.
Как развивалось дело
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Исчезновение Мадлен Макканн: в деле есть подозреваемый, прокуратура Германии считает, что она мертва
Прокуратура Германии обнародовала новые подробности об исчезновении Мадлен Макканн - одном из самых громких и загадочных преступлений в современной истории.
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