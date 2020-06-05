В США заявили об иностранном вмешательстве в протесты «со всех сторон»

Источник материала: Tut.by

Раскол в американском обществе стремятся расширить «экстремистские агитаторы» из-за рубежа, которые связаны с такими группами, как «Антифа», или их противниками, заявил генеральный прокурор США Уильям Барр, передает NPR .



Уильям Барр. Фото: Reuters

«У нас есть доказательства того, что „Антифа“ и другие подобные экстремистские группировки, а также силы самых разных политических убеждений вовлечены в подстрекательство в участии в насильственной деятельности», — сказал Барр. «И мы также видим, что силы из-за рубежа действуют со всех сторон, чтобы усугубить насилие», — добавил он.

Генпрокурор добавил, что правительство имеет дело с «ведьминым бульоном различных организаций», разжигающих насилие.

При этом генпрокурор не назвал страны и организации, участвующие в процессе.

Ранее 31 мая бывший советник по национальной безопасности в администрации экс-президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заявила, что за беспорядками в ходе протестов в США может стоять Россия. Райс пояснила, что в массовых акциях участвуют как мирные протестующие, так и экстремисты. Она допустила, что Россия может подстрекать последних при помощи соцсетей и «каким-то образом» финансировать беспорядки.

Протесты в США начались после гибели 25 мая афроамериканца Джорджа Флойда в результате задержания. 46-летнего Флойда задержали по подозрению в использовании поддельных купюр. Один из полицейских, Дерек Шовен, надавил ему коленом на горло, игнорируя слова Флойда о том, что он не может дышать. Этот эпизод попал на видео.

В крупных городах Америки протесты переросли в погромы и беспорядки, сопровождавшиеся грабежами, поджогами и убийствами. В ряде городов США введен комендантский час, в других власти решили ввести части Национальной гвардии и военных.