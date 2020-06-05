ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В США заявили об иностранном вмешательстве в протесты «со всех сторон»

05.06.2020 07:14 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Раскол в американском обществе стремятся расширить «экстремистские агитаторы» из-за рубежа, которые связаны с такими группами, как «Антифа», или их противниками, заявил генеральный прокурор США Уильям Барр, передает NPR.


Уильям Барр. Фото: Reuters

«У нас есть доказательства того, что „Антифа“ и другие подобные экстремистские группировки, а также силы самых разных политических убеждений вовлечены в подстрекательство в участии в насильственной деятельности», — сказал Барр. «И мы также видим, что силы из-за рубежа действуют со всех сторон, чтобы усугубить насилие», — добавил он.

Генпрокурор добавил, что правительство имеет дело с «ведьминым бульоном различных организаций», разжигающих насилие.

При этом генпрокурор не назвал страны и организации, участвующие в процессе.

Ранее 31 мая бывший советник по национальной безопасности в администрации экс-президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заявила, что за беспорядками в ходе протестов в США может стоять Россия. Райс пояснила, что в массовых акциях участвуют как мирные протестующие, так и экстремисты. Она допустила, что Россия может подстрекать последних при помощи соцсетей и «каким-то образом» финансировать беспорядки.

Протесты в США начались после гибели 25 мая афроамериканца Джорджа Флойда в результате задержания. 46-летнего Флойда задержали по подозрению в использовании поддельных купюр. Один из полицейских, Дерек Шовен, надавил ему коленом на горло, игнорируя слова Флойда о том, что он не может дышать. Этот эпизод попал на видео.

В крупных городах Америки протесты переросли в погромы и беспорядки, сопровождавшиеся грабежами, поджогами и убийствами. В ряде городов США введен комендантский час, в других власти решили ввести части Национальной гвардии и военных.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Иностранное влияние на протесты, с целью углубить раскол и повысить уровень насилия, происходит со всех сторон, заявил генпрокурор США Уильям Барр.
 
Новости дня
Новости в мире
 
Исчезновение Мадлен Макканн: в деле есть подозреваемый, прокуратура Германии считает, что она мертва
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

04.06.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
05.06.2020
Lida.Info
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика