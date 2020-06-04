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В ЕС создали альянс для поиска вакцины

04.06.2020 22:41 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Конечно, сейчас  задача № 1 для всего мира - это поиск вакцины. Чтобы ускорить создание и производство лекарства, четыре страны Евросоюза создали альянс. Власти Германии, Франции, Италии и Нидерландов убеждены - для успешного результата  нужны общие стратегия и инвестиции.

Саммит по поиску вакцины стартовал онлайн

Тема поиска вакцины звучала сегодня и на глобальном онлайн-саммите. Его инициировала Великобритания. Участие приняли представители из 50 стран, в том числе главы государств и правительств. Одна из целей видеоконференции - собрать дополнительные средства на борьбу с эпидемией. Также  премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал начать новую эру сотрудничества в области здравоохранения.

В Европе оживает туризм

Пока вакцина не найдена, страны продолжают выходить из карантина. Оживает туризм. Первые отдыхающие из Франции  уже прибыли в Италию. Туристические объекты открываются в Риме, Милане, Флоренции, Венеции. Вновь заработали воздушные гавани в Сараево и Боснии. Открыть авиасообщение в июне пообещала Турция. Сначала  международные рейсы запустят на Северный Кипр, в Бахрейн, Катар и Грецию. В дальнейшем  к ним добавятся другие страны, в том числе и Беларусь.

 
 
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Конечно, сейчас  задача № 1 для всего мира - это поиск вакцины. Чтобы ускорить создание и производство лекарства, четыре страны Евросоюза создали альянс. Власти...
 
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