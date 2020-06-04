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Саммит по поиску вакцины стартовал онлайн

В Европе оживает туризм

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В ЕС создали альянс для поиска вакцины Конечно, сейчас задача № 1 для всего мира - это поиск вакцины. Чтобы ускорить создание и производство лекарства, четыре страны Евросоюза создали альянс. Власти...

Конечно, сейчас задача № 1 для всего мира - это поиск вакцины. Чтобы ускорить создание и производство лекарства, четыре страны Евросоюза создали альянс. Власти Германии, Франции, Италии и Нидерландов убеждены - для успешного результата нужны общие стратегия и инвестиции.Тема поиска вакцины звучала сегодня и на глобальном онлайн-саммите. Его инициировала Великобритания. Участие приняли представители из 50 стран, в том числе главы государств и правительств. Одна из целей видеоконференции - собрать дополнительные средства на борьбу с эпидемией. Также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал начать новую эру сотрудничества в области здравоохранения.Пока вакцина не найдена, страны продолжают выходить из карантина. Оживает туризм. Первые отдыхающие из Франции уже прибыли в Италию. Туристические объекты открываются в Риме, Милане, Флоренции, Венеции. Вновь заработали воздушные гавани в Сараево и Боснии. Открыть авиасообщение в июне пообещала Турция. Сначала международные рейсы запустят на Северный Кипр, в Бахрейн, Катар и Грецию. В дальнейшем к ним добавятся другие страны, в том числе и Беларусь.