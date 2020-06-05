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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Самый большой в мире свободно реющий американский флаг разорван пополам ударом молнии Инцидент произошел в штате Висконсин. Флаг размером 21 на 42 с половиной метра. Он развевался над мемориалом в память о погибших на службе в армии. На фоне...

Инцидент произошел в штате Висконсин. Флаг размером 21 на 42 с половиной метра.Он развевался над мемориалом в память о погибших на службе в армии. На фоне беспорядков в США пользователи соцсетей увидели в произошедшем "знак" или даже "гнев небес".А в американской столице молния ударила двоих военнослужащих - их госпитализировали.Стихия не пощадила и знаменитый монумент Вашингтону. Гигантская молния поразила точно вершину памятника, освещая все вокруг.