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Самый большой в мире свободно реющий американский флаг разорван пополам ударом молнии

05.06.2020 22:54 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Инцидент произошел в штате Висконсин. Флаг  размером 21 на 42 с половиной метра. 

Он развевался над мемориалом в память о погибших на службе в армии. На фоне беспорядков в США пользователи соцсетей увидели в произошедшем "знак" или даже "гнев небес". 

А в американской столице молния ударила двоих военнослужащих - их госпитализировали.

Стихия не пощадила и знаменитый монумент Вашингтону. Гигантская молния поразила точно вершину памятника, освещая все вокруг. 


 
 
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Инцидент произошел в штате Висконсин. Флаг  размером 21 на 42 с половиной метра.  Он развевался над мемориалом в память о погибших на службе в армии. На фоне...
 
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