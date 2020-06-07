ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В мире держат курс на быстрое восстановление экономики после пандемии

07.06.2020 13:02 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Помимо промышленности и торговли, страны уделяют внимание и туризму. Несмотря на 905 летальных случаев за последние сутки, в бразильской туристической Мекке - Рио-де-Жанейро - открывают бары, кафе и рестораны. 

Сейчас я думаю, что открыть заведения - хорошая идея. Много людей осталось без работы. Масса бразильцев сидят дома и не знают, чем им платить за аренду и коммунальные услуги. У многих есть дети, и ни правительство, ни работа им финансово не помогает. Как им по-другому оплачивать свои счета?

Европейские страны тоже не отстают. В Мадриде открываются музеи. Распахнули двери такие гиганты культуры, как Эль-Прадо и Центр искусств Королевы Софии. 

В соседней Португалии открыли пляжный сезон. В целях сохранения социального дистанцирования на туристических побережьях будут установлены семафоры со световыми указателями заполненности людьми. Зеленый свет будет обозначать почти свободный пляж, желтый - частично заполненный, а красный - полностью занятый. Напомним, ранее Еврокомисиия объявила, что большинство стран ЕС откроют границы с 15 июня.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Помимо промышленности и торговли, страны уделяют внимание и туризму. Несмотря на 905 летальных случаев за последние сутки, в бразильской туристической Мекке -...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Тысячи демонстрантов вышли на улицы в Ливане
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

06.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
07.06.2020
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика