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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В мире держат курс на быстрое восстановление экономики после пандемии Помимо промышленности и торговли, страны уделяют внимание и туризму. Несмотря на 905 летальных случаев за последние сутки, в бразильской туристической Мекке -...

Помимо промышленности и торговли, страны уделяют внимание и туризму. Несмотря на 905 летальных случаев за последние сутки, в бразильской туристической Мекке - Рио-де-Жанейро - открывают бары, кафе и рестораны.Сейчас я думаю, что открыть заведения - хорошая идея. Много людей осталось без работы. Масса бразильцев сидят дома и не знают, чем им платить за аренду и коммунальные услуги. У многих есть дети, и ни правительство, ни работа им финансово не помогает. Как им по-другому оплачивать свои счета?Европейские страны тоже не отстают. В Мадриде открываются музеи. Распахнули двери такие гиганты культуры, как Эль-Прадо и Центр искусств Королевы Софии.В соседней Португалии открыли пляжный сезон. В целях сохранения социального дистанцирования на туристических побережьях будут установлены семафоры со световыми указателями заполненности людьми. Зеленый свет будет обозначать почти свободный пляж, желтый - частично заполненный, а красный - полностью занятый. Напомним, ранее Еврокомисиия объявила, что большинство стран ЕС откроют границы с 15 июня.