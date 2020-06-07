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Стрельба в Эстонии - есть жертвы

07.06.2020 16:18 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

ЧП в Эстонии. В городе Лихула на автозаправке 32-летний мужчина открыл стрельбу. Погибли два человека, еще три получили ранения. Как сообщается, неподалеку от АЗС стрелок попал в ДТП с мотоциклистом, скрылся с места аварии, а после появился с ружьем и открыл огонь по своему обидчику, который от полученных ран скончался. Затем он обстрелял автомобиль. Погибла женщина, мужчину и двоих маленьких детей увезли в больницу. После стрельбы нападавший убежал в лес. Однако скрыться от стражей порядка ему не удалось. Мотивы мужчины неизвестны. Сообщается, что он  медбрат, имел разрешение на оружие. Ранее у мужчины уже были проблемы с законом. Не исключено, что нападавший был пьян.



 
 
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ЧП в Эстонии. В городе Лихула на автозаправке 32-летний мужчина открыл стрельбу. Погибли два человека, еще три получили ранения. Как сообщается, неподалеку от АЗС...
 
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