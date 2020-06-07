Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Стрельба в Эстонии - есть жертвы ЧП в Эстонии. В городе Лихула на автозаправке 32-летний мужчина открыл стрельбу. Погибли два человека, еще три получили ранения. Как сообщается, неподалеку от АЗС...

ЧП в Эстонии. В городе Лихула на автозаправке 32-летний мужчина открыл стрельбу. Погибли два человека, еще три получили ранения. Как сообщается, неподалеку от АЗС стрелок попал в ДТП с мотоциклистом, скрылся с места аварии, а после появился с ружьем и открыл огонь по своему обидчику, который от полученных ран скончался. Затем он обстрелял автомобиль. Погибла женщина, мужчину и двоих маленьких детей увезли в больницу. После стрельбы нападавший убежал в лес. Однако скрыться от стражей порядка ему не удалось. Мотивы мужчины неизвестны. Сообщается, что он медбрат, имел разрешение на оружие. Ранее у мужчины уже были проблемы с законом. Не исключено, что нападавший был пьян.