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Ливни привели к наводнениям в Чехии
08.06.2020 22:26 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTПо меньшей мере погиб один человек и один пропал без вести. Пожарные провели эвакуацию десятков жителей из затопленных зданий и людей, которые оказались заблокированными в своих автомобилях.
Дожди также повредили линии электропередачи и дорожную инфраструктуру. Потоки воды унесли и несколько автомобилей.
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По меньшей мере погиб один человек и один пропал без вести. Пожарные провели эвакуацию десятков жителей из затопленных зданий и людей, которые оказались...
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