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Ливни привели к наводнениям в Чехии

08.06.2020 22:26 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

По меньшей мере погиб один человек и один пропал без вести. Пожарные провели эвакуацию десятков жителей из затопленных зданий и людей, которые оказались заблокированными в своих автомобилях.

Дожди также повредили линии электропередачи и дорожную инфраструктуру. Потоки воды унесли и несколько автомобилей.

 
 
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По меньшей мере погиб один человек и один пропал без вести. Пожарные провели эвакуацию десятков жителей из затопленных зданий и людей, которые оказались...
 
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