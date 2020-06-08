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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ливни привели к наводнениям в Чехии По меньшей мере погиб один человек и один пропал без вести. Пожарные провели эвакуацию десятков жителей из затопленных зданий и людей, которые оказались...

По меньшей мере погиб один человек и один пропал без вести. Пожарные провели эвакуацию десятков жителей из затопленных зданий и людей, которые оказались заблокированными в своих автомобилях.Дожди также повредили линии электропередачи и дорожную инфраструктуру. Потоки воды унесли и несколько автомобилей.