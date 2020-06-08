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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Британская British Petroleum сократит 10 тысяч сотрудников по всему миру Из-за пандемии Британская нефтегазовая компания British Petroleum сократит 10 тысяч сотрудников по всему миру. Повлияли на непопулярное решение и планы постепенного...

Из-за пандемии Британская нефтегазовая компания British Petroleum сократит 10 тысяч сотрудников по всему миру.Повлияли на непопулярное решение и планы постепенного перехода к возобновляемым источникам энергии. Речь идет о почти 15-процентном сокращении общего числа сотрудников ВР, которых в мире насчитывается около 70 тысяч. Большинство из них будут уволены уже до конца года. Без работы останутся преимущественно офисные служащие.