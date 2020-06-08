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Британская British Petroleum сократит 10 тысяч сотрудников по всему миру
08.06.2020 22:40 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTИз-за пандемии Британская нефтегазовая компания British Petroleum сократит 10 тысяч сотрудников по всему миру.
Повлияли на непопулярное решение и планы постепенного перехода к возобновляемым источникам энергии. Речь идет о почти 15-процентном сокращении общего числа сотрудников ВР, которых в мире насчитывается около 70 тысяч. Большинство из них будут уволены уже до конца года. Без работы останутся преимущественно офисные служащие.
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Из-за пандемии Британская нефтегазовая компания British Petroleum сократит 10 тысяч сотрудников по всему миру. Повлияли на непопулярное решение и планы постепенного...
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