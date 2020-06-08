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Третья неделя расового противостояния в США

08.06.2020 21:44 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Для США началась третья "черная неделя"  возмущений, протестов и беспорядков. Семья убитого полицейским Джорджа Флойда  призвала ООН вмешаться в рассмотрение дела погибшего и дать рекомендации относительно реформы правоохранительных органов США. Массовые выступления против расовой дискриминации в связи с гибелью афроамериканца охватили уже практически все штаты и города страны. Накалом страстей пользуются мародеры и агрессивно настроенные элементы. В Сиэтле неизвестный въехал в толпу протестующих и открыл стрельбу. К счастью, обошлось лишь одним пострадавшим.

Протесты против расизма в Европе 


Накаляется обстановка и в Европе. Минувшей ночью более 30 полицейских пострадали в ходе разгона протестующих в Лондоне - в районе, где находятся ключевые правительственные ведомства. Задержаны десятки нарушителей.

Массовые демонстрации прокатились по Франции, Германии, Испании, Италии и Венгрии. 

Около 10 тысяч человек вышли на митинг против расизма в Брюсселе - акция закончилась массовыми столкновениями с полицией, правоохранители применили слезоточивый газ и водометы.

США в ожидании новой волны беспорядков

 
Власти США сейчас с напряжением готовятся к финальной церемонии прощания и похорон Флойда в Хьюстоне (штат Техас). Ожидается, что сюда завтра стянется не менее 10 тысяч человек.

Все это происходит в непростой для Америки год - год президентских выборов. Вандалы перекрасили звезду Трампа на Аллее славы Голливуда в черный цвет. А демократы Конгресса США сегодня представили законопроект, направленный на проведение масштабной полицейской реформы.

 
 
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Для США началась третья "черная неделя"  возмущений, протестов и беспорядков. Семья убитого полицейским Джорджа Флойда  призвала ООН вмешаться в рассмотрение дела...
 
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