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Протесты против расизма в Европе

США в ожидании новой волны беспорядков

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Третья неделя расового противостояния в США Для США началась третья "черная неделя" возмущений, протестов и беспорядков. Семья убитого полицейским Джорджа Флойда призвала ООН вмешаться в рассмотрение дела...

Для США началась третья "черная неделя" возмущений, протестов и беспорядков. Семья убитого полицейским Джорджа Флойда призвала ООН вмешаться в рассмотрение дела погибшего и дать рекомендации относительно реформы правоохранительных органов США. Массовые выступления против расовой дискриминации в связи с гибелью афроамериканца охватили уже практически все штаты и города страны. Накалом страстей пользуются мародеры и агрессивно настроенные элементы. В Сиэтле неизвестный въехал в толпу протестующих и открыл стрельбу. К счастью, обошлось лишь одним пострадавшим.Накаляется обстановка и в Европе. Минувшей ночью более 30 полицейских пострадали в ходе разгона протестующих в Лондоне - в районе, где находятся ключевые правительственные ведомства. Задержаны десятки нарушителей.Массовые демонстрации прокатились по Франции, Германии, Испании, Италии и Венгрии.Около 10 тысяч человек вышли на митинг против расизма в Брюсселе - акция закончилась массовыми столкновениями с полицией, правоохранители применили слезоточивый газ и водометы.Власти США сейчас с напряжением готовятся к финальной церемонии прощания и похорон Флойда в Хьюстоне (штат Техас). Ожидается, что сюда завтра стянется не менее 10 тысяч человек.Все это происходит в непростой для Америки год - год президентских выборов. Вандалы перекрасили звезду Трампа на Аллее славы Голливуда в черный цвет. А демократы Конгресса США сегодня представили законопроект, направленный на проведение масштабной полицейской реформы.