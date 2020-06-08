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Финансисты оценивают падение экономики Украины в январе-апреле 2020 года на уровне 5 %
08.06.2020 22:40 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTФинансисты оценивают падение экономики Украины в январе-апреле 2020 года на уровне 5 %, хотя за первый квартал 2020 года реальный ВВП страны уменьшился на 1,5 %. Второй квартал может стать самым неудачным за последние пять лет. Ранее в СМИ приводились выдержки из исследования Киевской школы экономики, где говорилось, что убытки украинской экономики из-за карантинных ограничений могут составить около 50 миллиардов долларов.
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Финансисты оценивают падение экономики Украины в январе-апреле 2020 года на уровне 5 %, хотя за первый квартал 2020 года реальный ВВП страны уменьшился на 1,5 %. Второй...
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