ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Финансисты оценивают падение экономики Украины в январе-апреле 2020 года на уровне 5 %

08.06.2020 22:40 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Финансисты оценивают падение экономики Украины в январе-апреле 2020 года на уровне 5 %, хотя за первый квартал 2020 года реальный ВВП страны уменьшился на 1,5 %. Второй квартал может стать самым неудачным за последние пять лет. Ранее в СМИ приводились выдержки из исследования Киевской школы экономики, где говорилось, что убытки украинской экономики из-за карантинных ограничений могут составить около 50 миллиардов долларов.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Финансисты оценивают падение экономики Украины в январе-апреле 2020 года на уровне 5 %, хотя за первый квартал 2020 года реальный ВВП страны уменьшился на 1,5 %. Второй...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Британская British Petroleum сократит 10 тысяч сотрудников по всему миру
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

07.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
08.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика