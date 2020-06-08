Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Финансисты оценивают падение экономики Украины в январе-апреле 2020 года на уровне 5 % Финансисты оценивают падение экономики Украины в январе-апреле 2020 года на уровне 5 %, хотя за первый квартал 2020 года реальный ВВП страны уменьшился на 1,5 %. Второй...

Финансисты оценивают падение экономики Украины в январе-апреле 2020 года на уровне 5 %, хотя за первый квартал 2020 года реальный ВВП страны уменьшился на 1,5 %. Второй квартал может стать самым неудачным за последние пять лет. Ранее в СМИ приводились выдержки из исследования Киевской школы экономики, где говорилось, что убытки украинской экономики из-за карантинных ограничений могут составить около 50 миллиардов долларов.