Украина получила статус партнера расширенных возможностей НАТО

Источник материала: Tut.by

Украина стала участником Партнерства расширенных возможностей НАТО, сообщил в своем Twitter глава МИД страны Дмитрий Кулеба.



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«Этот день настал. Я искренне благодарен нашим партнерам в альянсе, благодаря которым это решение стало возможным», — написал он.

Украина получит расширенный доступ к программам и учениям НАТО, а также более широкому обмену информацией, говорится в заявлении Североатлантического альянса. По словам официального представителя НАТО Оаны Лунгеску, решение «признает значительный вклад Украины в миссии НАТО».

Как сообщает ZN.ua со ссылкой на источники, решение присоединения Украины к программе НАТО было принято по так называемой процедуре умолчания. Ранее предполагалось, что его вынесут на заседании министров обороны стран — членов альянса в июне или октябре.

Издание отмечает, что статус партнера расширенных возможностей не предполагает перспективы членства в НАТО. Об этом же говорится на сайте альянса.

Украина обратилась к Североатлантическому альянсу с просьбой присоединиться к программе в ноябре прошлого года. До этого страна имела статус члена — аспиранта НАТО.

Программа расширенных возможностей НАТО (Enhanced Opportunities Partner, EOP) была запущена в 2014 году. Ее цель — усиление оперативной совместимости вооруженных сил стран-партнеров с войсками альянса. Помимо Украины, статус партнера НАТО с расширенными возможностями имеют пять стран: Австралия, Грузия, Иордания, Финляндия и Швеция.

В феврале в офисе президента Украины Владимира Зеленского сообщили, что официальной целью в новой стратегии нацбезопасности и обороны страны стало полноправное членство в НАТО. В мае Зеленский подписал указ о Годовой национальной программе (ГНП), определяющей стратегию североатлантической интеграции Украины. Особое внимание в ней уделено вопросам достижения соответствия критериям членства в НАТО и перевода сектора безопасности и обороны страны на стандарты альянса.