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На юг Франции обрушились продолжительные ливни

13.06.2020 19:49 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Непогода в регионе не утихает с четверга. Реки вышли из берегов, затопив поля и целые селения. Дожди стали причиной многочисленных оползней. Так, в коммуне Сен-Андре стоянка с машинами буквально съехала в овраг. А в департаменте Лозер водой снесло несколько открытых террас баров и кафе. И это еще один тяжелый удар после нескольких месяцев простоя бизнеса из-за карантина.

 
 
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Непогода в регионе не утихает с четверга. Реки вышли из берегов, затопив поля и целые селения. Дожди стали причиной многочисленных оползней. Так, в коммуне Сен-Андре...
 
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