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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На юг Франции обрушились продолжительные ливни Непогода в регионе не утихает с четверга. Реки вышли из берегов, затопив поля и целые селения. Дожди стали причиной многочисленных оползней. Так, в коммуне Сен-Андре...

Непогода в регионе не утихает с четверга. Реки вышли из берегов, затопив поля и целые селения. Дожди стали причиной многочисленных оползней. Так, в коммуне Сен-Андре стоянка с машинами буквально съехала в овраг. А в департаменте Лозер водой снесло несколько открытых террас баров и кафе. И это еще один тяжелый удар после нескольких месяцев простоя бизнеса из-за карантина.