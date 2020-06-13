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На юг Франции обрушились продолжительные ливни
13.06.2020 19:49 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTНепогода в регионе не утихает с четверга. Реки вышли из берегов, затопив поля и целые селения. Дожди стали причиной многочисленных оползней. Так, в коммуне Сен-Андре стоянка с машинами буквально съехала в овраг. А в департаменте Лозер водой снесло несколько открытых террас баров и кафе. И это еще один тяжелый удар после нескольких месяцев простоя бизнеса из-за карантина.
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Непогода в регионе не утихает с четверга. Реки вышли из берегов, затопив поля и целые селения. Дожди стали причиной многочисленных оползней. Так, в коммуне Сен-Андре...
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