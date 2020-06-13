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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Китае на трассе взорвался бензовоз Жуткое ЧП произошло в китайской провинции Чжэцзян! На оживленной трассе во время движения взорвался бензовоз. Это попало на видео! По предварительным данным,...

Жуткое ЧП произошло в китайской провинции Чжэцзян! На оживленной трассе во время движения взорвался бензовоз. Это попало на видео! По предварительным данным, погибли как минимум 10 человек, сообщается также более чем о ста пострадавших. После взрыва цистерна пролетела еще как минимум несколько сотен метров. Волной выбило стекла и двери в домах вблизи трассы. Многие здания были и вовсе разрушены. На место происшествия прибыли спасатели и медики. Не исключено, что под завалами могут находиться люди. Причина взрыва и другие подробности выясняются.