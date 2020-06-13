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Митинги в Лондоне вновь переросли в столкновения

13.06.2020 19:49 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Британия сегодня вновь вышла на протест! В Лондоне, несмотря на предупреждения полиции и правительства, собрались тысячи человек. В толпе не только участники движения за права чернокожих, но и радикально настроенные ультраправые, в том числе футбольные фанаты. Митингующие вступают в столкновения с полицией: бросают в них бутылки и дымовые шашки. В городе усилены меры безопасности. В том числе - позаботились о памятниках. Фанерными щитами была обшита статуя экс-премьера королевства Уинстона Черчилля и памятник Нельсону Манделе. В минувший уикенд на подобных протестах многие монументы вандалы исписали граффити.

 
 
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Британия сегодня вновь вышла на протест! В Лондоне, несмотря на предупреждения полиции и правительства, собрались тысячи человек. В толпе не только участники...
 
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