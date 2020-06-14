Источник материала: БT





Одна из новых деструктивных забав - порча памятников





Европа подхватила протестную волну





Задерживали протестующих и в Стокгольме

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Протесты в США вспыхнули с новой силой Более двадцати дней прошло с момента трагической гибели Джорджа Флойда. С тех пор сначала США, а потом уже и весь мир накрыла волна протестов. Мирные демонстрации...

Более двадцати дней прошло с момента трагической гибели Джорджа Флойда. С тех пор сначала США, а потом уже и весь мир накрыла волна протестов. Мирные демонстрации еще на начальном этапе успели перерасти в настоящие погромы. В отношении бунтовщиков правоохранители применяют слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты.Об ожесточенных противостояниях в мире - в сюжетеТретья неделя протестов против расизма в США. Новая глава в истории - гибель от рук полицейских еще одного афроамериканца. При задержании нетрезвого Рейшарда Брукса и попытке с его стороны сопротивления и побега один из полицейских применил оружие. Задержанный погиб в больнице. Протестующие в ярости подожгли кафе, находящееся рядом с местом происшествия. Подобные выходки толпы не стали терпеть правоохранители в Портланде. Митинг разогнали с применением светошумовых гранат.В Новом Орлеане снесли бюст работорговца, завещавшего часть своего состояния местным школам. Осколки вандалы выбросили в реку. Не забывают напоминать о себе и в Автономной зоне Капитолийского холма. Там президент - рэпер Рэз Саймон - вместе со своей командой нападает на непокорных граждан новоиспеченной коммуны. И пока у Белого дома связаны руки на применение самых решительных мер, в Старом Свете вспышки агрессии становятся чаще.В Париже двадцать тысяч человек собрались на несанкционированной акции поддержки движения "Блэк Лайвс Маттер". После игнорирования призыва полиции разойтись правоохранительные органы применили слезоточивый газ. Десятки задержаны. Насилие порождает насилие. В Лондоне полиции пришлось своими телами размежевывать протестующих против расизма и националистов. Тем не менее от стычек это не спасло.Очередная несанкционированная акция привлекла к себе внимание правоохранительных органов. В шведской столице из-за распространения COVID-19 под запретом проведение любых мероприятий с участием более 50 человек. Веяние трендов повлияло и на решение людей соблюдать социальную дистанцию.