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Протесты в США вспыхнули с новой силой
14.06.2020 20:05 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTБолее двадцати дней прошло с момента трагической гибели Джорджа Флойда. С тех пор сначала США, а потом уже и весь мир накрыла волна протестов. Мирные демонстрации еще на начальном этапе успели перерасти в настоящие погромы. В отношении бунтовщиков правоохранители применяют слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты.
Об ожесточенных противостояниях в мире - в сюжете Андрея Семченко. Третья неделя протестов против расизма в США. Новая глава в истории - гибель от рук полицейских еще одного афроамериканца. При задержании нетрезвого Рейшарда Брукса и попытке с его стороны сопротивления и побега один из полицейских применил оружие. Задержанный погиб в больнице. Протестующие в ярости подожгли кафе, находящееся рядом с местом происшествия. Подобные выходки толпы не стали терпеть правоохранители в Портланде. Митинг разогнали с применением светошумовых гранат.
Одна из новых деструктивных забав - порча памятников
В Новом Орлеане снесли бюст работорговца, завещавшего часть своего состояния местным школам. Осколки вандалы выбросили в реку. Не забывают напоминать о себе и в Автономной зоне Капитолийского холма. Там президент - рэпер Рэз Саймон - вместе со своей командой нападает на непокорных граждан новоиспеченной коммуны. И пока у Белого дома связаны руки на применение самых решительных мер, в Старом Свете вспышки агрессии становятся чаще.
Европа подхватила протестную волну
В Париже двадцать тысяч человек собрались на несанкционированной акции поддержки движения "Блэк Лайвс Маттер". После игнорирования призыва полиции разойтись правоохранительные органы применили слезоточивый газ. Десятки задержаны. Насилие порождает насилие. В Лондоне полиции пришлось своими телами размежевывать протестующих против расизма и националистов. Тем не менее от стычек это не спасло.
Задерживали протестующих и в Стокгольме
Очередная несанкционированная акция привлекла к себе внимание правоохранительных органов. В шведской столице из-за распространения COVID-19 под запретом проведение любых мероприятий с участием более 50 человек. Веяние трендов повлияло и на решение людей соблюдать социальную дистанцию.
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Более двадцати дней прошло с момента трагической гибели Джорджа Флойда. С тех пор сначала США, а потом уже и весь мир накрыла волна протестов. Мирные демонстрации...
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