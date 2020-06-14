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Испания откроет свои границы со странами Шенгена 21 июня
14.06.2020 20:04 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTА с начала июля королевство начнет принимать туристов со всего мира. Об этом заявил премьер-министр Педро Санчес. Страна решила открыться раньше из-за рецессии в туристическом секторе экономики. А с завтрашнего дня для туристов, в том числе и для белорусских, открывается Греция.
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А с начала июля королевство начнет принимать туристов со всего мира. Об этом заявил премьер-министр Педро Санчес. Страна решила открыться раньше из-за рецессии в...
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