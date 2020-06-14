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Полицейские Атланты для разгона толпы применили светошумовые боеприпасы, слезоточивый газ и дымовые шашки





Расовые волнения и массовые беспорядки переросли в настоящую войну с памятниками





Не утихают протесты и в Европе





Десятки тысяч человек митинговали в субботу вечером в центре столицы Франции

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Новая волна массовых беспорядков накрыла США К сожалению, уже которую неделю подряд мы вынуждены рассказывать и об очень неспокойных примерах. И снова еще одна волна массовых беспорядков накрыла Соединенные...

К сожалению, уже которую неделю подряд мы вынуждены рассказывать и об очень неспокойных примерах. И снова еще одна волна массовых беспорядков накрыла Соединенные Штаты Америки. В Атланте в настоящие погромы с поджогами вылилась гибель афроамериканца. Его звали Рэйшард Брукс. Ему было 27 лет. По официальным данным, вечером 12 июня отряд полиции приехал по вызову на площадку около кафе быстрого питания "Вендис". Была получена жалоба: автомобиль, в котором ночевал нетрезвый Брукс, перегородил часть подъезда к заведению. Полицейские пытались его задержать, но столкнулись с сопротивлением и попыткой бегства. Один из стражей порядка выстрелил из табельного оружия. Позже Брукс скончался в больнице. А на улицах - снова протесты.Бунтовщики подожгли кафе. Горели и стоящие рядом автомобили. Полицейского, смертельно ранившего афроамериканца при задержании, уволили. Глобальные акции против расизма и полицейского произвола начались в США в конце мая после резонансной гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Протесты часто сопровождаются погромами и насилием. В Портленде манифестантов до сих пор не удается успокоить даже при помощи снарядов с перцовым газом.Бунтовщики оскверняют статуи и монументы во многих крупных городах. А Сиэтл фактически погрузился в анархию. Там протестующие создали свою автономную зону, огородив 6 кварталов блоками и выставив вооруженную охрану. Они утверждают, что не уйдут, пока власти не выполнят их требования.В британской столице на прошлой неделе манифестанты тоже осквернили ряд памятников. А в эти выходные полицейские выстроились в цепь, что позволило им размежевать участников протестов против расизма и националистов. В полицию полетели дорожные конусы, бутылки из-под пива и банки. В ответ полицейские применили слезоточивый газ. Примкнувшие к протестам футбольные фанаты на улицах нападали на всех подряд. Задержаны свыше ста человек. По официальным данным, некоторые бунтовщики, нападавшие на полицейских, имели при себе наркотики и оружие. Ранены около полусотни стражей правопорядка.Акция протеста против полицейского произвола на площади Республики не была санкционирована. Полиция обратилась к митингующим с призывом разойтись, а когда они не отреагировали на требования, был использован слезоточивый газ. В столице Франции полиция задержала и допросила 26 человек. Небольшие акции протеста прошли в Лионе и Марселе, а также в Нанте и Монпелье.