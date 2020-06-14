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Европейский футбол возвращается на поле после карантина
15.06.2020 06:30 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВ первой части программы мы рассказали,
Куда скучнее обстановка на стадионах Германии. Там выпустили 50-страничный свод правил для футбола в период пандемии. Правда, придерживаются их далеко не все. Эйфория захлестывает! Как вот этого тренера Фрайбурга, который после гола обнимался со всем своим штабом и даже срывал маски. На уходящей неделе игра номер один вернулась в
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В первой части программы мы рассказали, с какими потерями возвращается из карантина мировая экономика. А сейчас о том, в какой форме выходит на поле европейский...
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