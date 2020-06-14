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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Европейский футбол возвращается на поле после карантина В первой части программы мы рассказали, с какими потерями возвращается из карантина мировая экономика. А сейчас о том, в какой форме выходит на поле европейский...

В первой части программы мы рассказали,. А сейчас о том, в какой форме выходит на поле европейский футбол. Правда, на многие стадионы болельщиков пока не рискуют пускать. Иногда трибуны заменяют картонными манекенами. Но посмотрите, что творится в Сербии! На матч главных антагонистов - "Партизана" и "Црвены Звезды" - пришли 15 тысяч фанатов. Наверняка, было бы и больше, но далеко не всех пустили на арену.Куда скучнее обстановка на стадионах Германии. Там выпустили 50-страничный свод правил для футбола в период пандемии. Правда, придерживаются их далеко не все. Эйфория захлестывает! Как вот этого тренера Фрайбурга, который после гола обнимался со всем своим штабом и даже срывал маски. На уходящей неделе игра номер один вернулась в, Португалии,, а со следующей намечен рестарт в Английской премьер-лиге. Телеканалбудет вести прямые трансляции, начиная с 17 июня.