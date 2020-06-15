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Во Франции автобус врезался в дом
15.06.2020 17:42 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTСерьезное ДТП произошло под Парижем. Пассажирский автобус протаранил дом. Водитель транспортного средства почувствовал себя плохо и потерял управление - автобус врезался в заброшенное здание. Травмы средней степени тяжести получили 16 пассажиров. Пострадавшие, в том числе четверо детей, доставлены в больницу. Детали инцидента выясняются.
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Серьезное ДТП произошло под Парижем. Пассажирский автобус протаранил дом. Водитель транспортного средства почувствовал себя плохо и потерял управление - автобус...
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