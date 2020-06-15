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Во Франции автобус врезался в дом

15.06.2020 17:42 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Серьезное ДТП произошло под Парижем. Пассажирский автобус  протаранил дом. Водитель транспортного средства почувствовал себя плохо и потерял управление - автобус врезался в заброшенное здание. Травмы средней степени тяжести получили 16 пассажиров. Пострадавшие, в том числе четверо детей,  доставлены в больницу. Детали инцидента выясняются.

 
 
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Серьезное ДТП произошло под Парижем. Пассажирский автобус  протаранил дом. Водитель транспортного средства почувствовал себя плохо и потерял управление - автобус...
 
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