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Самолет ВВС США упал в Северное море
15.06.2020 17:42 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВ Северном море разбился американский истребитель F-15. Он поднялся в воздух для выполнения тренировочного полета с военной базы Лейкенхит, расположенной в восточной части Великобритании. В заявлении Министерства обороны США говорится, что на данный момент причина катастрофы, а также судьба пилота неизвестны. Проводится поисково-спасательная операция.
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В Северном море разбился американский истребитель F-15. Он поднялся в воздух для выполнения тренировочного полета с военной базы Лейкенхит, расположенной в...
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