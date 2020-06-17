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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Образование - одна из сфер, наиболее пострадавших от пандемии COVID Карантином затронуты свыше 1 миллиарда 300 миллионов школьников и студентов по всему миру. Изоляция в свою очередь привела к проблемам психического характера. Об...

Карантином затронуты свыше 1 миллиарда 300 миллионов школьников и студентов по всему миру. Изоляция в свою очередь привела к проблемам психического характера. Об этом говорится в докладе фонда Save The Children. Каждый четвертый ребенок или подросток пострадал от депрессии или стресса. То, что домашнее заточение вместо школы- будет иметь очень серьезные последствия для здоровья детей и подростков, подтверждают также в Минздраве Италии. Похожая картина наблюдается и в Британии.