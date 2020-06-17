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Образование - одна из сфер, наиболее пострадавших от пандемии COVID

17.06.2020 13:58 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Карантином затронуты свыше 1 миллиарда 300 миллионов школьников и студентов по всему миру. Изоляция в свою очередь привела к проблемам психического характера. Об этом говорится в докладе фонда Save The Children. Каждый  четвертый ребенок или подросток пострадал от депрессии или стресса. То, что домашнее заточение вместо школы- будет иметь очень серьезные последствия для здоровья детей и подростков,  подтверждают также в Минздраве Италии. Похожая картина наблюдается и в Британии. 
 
 
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Карантином затронуты свыше 1 миллиарда 300 миллионов школьников и студентов по всему миру. Изоляция в свою очередь привела к проблемам психического характера. Об...
 
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