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Новое видео взрыва межкорейского офиса связи в КНДР опубликовано в Сети
17.06.2020 13:58 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTМногоэтажное здание сровнялось с землей буквально за несколько секунд. На фоне последних событий Вооруженные силы Южной Кореи были приведены в состояние повышенной готовности. Пхеньян тем временем возвращает свои воинские подразделения в район города Кэсон. И возобновит все виды регулярных военных учений в приграничной с Южной Кореей области.
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Многоэтажное здание сровнялось с землей буквально за несколько секунд. На фоне последних событий Вооруженные силы Южной Кореи были приведены в состояние...
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