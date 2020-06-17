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Новое видео взрыва межкорейского офиса связи в КНДР опубликовано в Сети

17.06.2020 13:58 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Многоэтажное здание сровнялось с землей буквально за несколько секунд. На фоне последних событий Вооруженные силы Южной Кореи были приведены в состояние повышенной готовности. Пхеньян тем временем возвращает свои воинские подразделения в район города Кэсон. И возобновит все виды регулярных военных учений в приграничной с Южной Кореей области.

 
 
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Многоэтажное здание сровнялось с землей буквально за несколько секунд. На фоне последних событий Вооруженные силы Южной Кореи были приведены в состояние...
 
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