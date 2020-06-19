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В Новой Зеландии неизвестный расстрелял полицейских
19.06.2020 08:36 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTСтрельба в Новой Зеландии. Огонь по полицейским в Окленде открыл неизвестный. Один страж порядка погиб, второй ранен. Инцидент, как стало известно, произошел во время проверки легкового автомобиля сотрудниками ДПС. Водитель неожиданно начал стрелять, а потом, попытавшись скрыться, еще и сбил случайного прохожего, который был госпитализирован. В районе стрельбы закрыли школы и детские сады. Район вокруг места инцидента оцепили. Убийство полицейского на посту в Новой Зеландии произошло впервые за 11 лет.
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Стрельба в Новой Зеландии. Огонь по полицейским в Окленде открыл неизвестный. Один страж порядка погиб, второй ранен. Инцидент, как стало известно, произошел во...
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