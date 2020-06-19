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Мощное наводнение в Румынии

19.06.2020 08:50 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Спасатели на лодках эвакуируют жителей пострадавших от стихии городов и деревень. Ливни и грозы нанесли ощутимый ущерб населенным пунктам на западе страны. Осадки, по словам метеорологов, не прекратятся до конца недели.

 
 
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Спасатели на лодках эвакуируют жителей пострадавших от стихии городов и деревень. Ливни и грозы нанесли ощутимый ущерб населенным пунктам на западе страны....
 
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