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Мощное наводнение в Румынии
19.06.2020 08:50 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTСпасатели на лодках эвакуируют жителей пострадавших от стихии городов и деревень. Ливни и грозы нанесли ощутимый ущерб населенным пунктам на западе страны. Осадки, по словам метеорологов, не прекратятся до конца недели.
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Спасатели на лодках эвакуируют жителей пострадавших от стихии городов и деревень. Ливни и грозы нанесли ощутимый ущерб населенным пунктам на западе страны....
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