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Во Франции более 200 полицейских сдали свои дубинки. Стоящие вокруг люди им аплодировали

27.06.2020 12:51 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Во Франции более 200 полицейских сдали свои дубинки после того, как на одного из их коллег завели уголовное дело за применение спецсредства на митинге. Стоящие вокруг люди им аплодировали.
Французские полицейские протестуют против обвинений в расизме. По их словам, безосновательные обвинения "задевают чувство собственного достоинства" и нарушают презумпцию невиновности. Ранее похожая акция прошла в Лилле. Там стражи порядка складывали на пол свои наручники. 

 
 
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Во Франции более 200 полицейских сдали свои дубинки после того, как на одного из их коллег завели уголовное дело за применение спецсредства на митинге. Стоящие...
 
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