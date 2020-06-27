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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Новые правила Facebook. Запрет на публикации о ненависти и призывах к насилию Facebook меняет правила размещения рекламы и публикаций, которые содержат ненависть или призывы к насилию. Такие меры приняты на фоне недавних бойкотов со стороны...

Facebook меняет правила размещения рекламы и публикаций, которые содержат ненависть или призывы к насилию. Такие меры приняты на фоне недавних бойкотов со стороны нескольких крупных компаний. Они отказались размещать свою рекламу на платформе, которая не фильтрует культивирующий насилие контент. Новые требования будут распространяться на все посты в Facebook. Ранее записям высокопоставленных политиков с пометкой «социально значимого» - могли делаться исключения.Сам основатель интернет-платформы из-за массового бойкота потерял более 7 миллиардов долларов. Акции компании упали на 8,3 %.