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Новые правила Facebook. Запрет на публикации о ненависти и призывах к насилию
27.06.2020 15:38 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTFacebook меняет правила размещения рекламы и публикаций, которые содержат ненависть или призывы к насилию. Такие меры приняты на фоне недавних бойкотов со стороны нескольких крупных компаний. Они отказались размещать свою рекламу на платформе, которая не фильтрует культивирующий насилие контент. Новые требования будут распространяться на все посты в Facebook. Ранее записям высокопоставленных политиков с пометкой «социально значимого» - могли делаться исключения.
Марк Цукерберг, глава Facebook: "Если мы решим, что контент может привести к насилию или лишить людей права голоса, мы сразу же удалим этот пост, независимо от того, кто это говорит. Без исключения. Также мы собираемся запретить посты с ложными заявлениями, например, сказать, что на избирательных участках иммиграционная полиция США будет проверять иммиграционные документы".
Сам основатель интернет-платформы из-за массового бойкота потерял более 7 миллиардов долларов. Акции компании упали на 8,3 %.
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Facebook меняет правила размещения рекламы и публикаций, которые содержат ненависть или призывы к насилию. Такие меры приняты на фоне недавних бойкотов со стороны...
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