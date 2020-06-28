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Черноморские пляжи Румынии заполонили туристы

28.06.2020 13:16 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В эти выходные власти фиксируют рекордное количество отдыхающих с момента снятия карантинных ограничений - до 40 тысяч. Конечно, людям напоминают о необходимой дистанции в один метр, но соскучившиеся по настоящим пляжам правила не соблюдают, даже несмотря на предупреждение ВОЗ о второй волне пандемии COVID-19 в Европе. 


Власти ЕС готовы к повторному закрытию границ 


Кстати, в ЕС не исключают, что это обстоятельство спровоцирует повторное закрытие границ внутри Евросоюза и Шенгенской зоны, о чем накануне заявил глава МИД Германии. Почти все внутренние границы в Евросоюзе открыты с 15 июня, но если в каком-нибудь регионе ЕС будет существенно больше инфицированных, чем в других, понадобятся жесткие меры. 

 
 
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В эти выходные власти фиксируют рекордное количество отдыхающих с момента снятия карантинных ограничений - до 40 тысяч. Конечно, людям напоминают о необходимой...
 
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