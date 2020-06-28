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Голосование на президентских выборах в Польше проходит в условиях усиленных санитарных мер
28.06.2020 13:16 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВ условиях усиленных санитарных мер проходит сегодня голосование на
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В условиях усиленных санитарных мер проходит сегодня голосование на президентских выборах в Польше. Из-за пандемии оно проводится по смешанному принципу:...
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