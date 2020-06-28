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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Больше месяца прошло с начала протестов против расизма и жестокости полиции в США В США градус страстей по-американски не снижается. Минувшей ночью во время протестов в штате Кентукки как минимум один человек погиб, еще один получил...

В США градус страстей по-американски не снижается. Минувшей ночью во время протестов в штате Кентукки как минимум один человек погиб, еще один получил огнестрельное ранение. Больше месяца прошло со дня убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда и начала протестов против расизма и жестокости полиции в США. За это время в Штатах выросла уличная преступность, участились случаи белого расизма и вандализма. Свой гнев протестующие обрушили и на памятники.Капитальная зачистка! Демонстранты попытались свалить статую экс-президента Эндрю Джексона у Белого дома. Снесли несколько памятников мореплавателю Христофору Колумбу, статую первого президента США Джорджа Вашингтона в Портленде. Продолжать можно долго. Но на защиту монументов стал нынешний глава Белого дома Дональд Трамп. Он подписал указ, согласно которому теперь разрушителям памятников грозит до 10 лет тюрьмы.Но только этим борьба с расизмом не обошлась. Компании "Дисней" пришлось менять тематику аттракционов в парках развлечений в Калифорнии и Флориде. Она основана на событиях Гражданской войны и отмены рабства. Но теперь аттракционы будут посвящены темнокожей принцессе Тиане.В Бельгии и Шотландии власти меняют «колониальные» названия улиц на имена жертв работорговли и расизма, а также женщин, которые боролись за свои права. Впрочем, такая толерантность вызвала много споров среди историков и деятелей культуры. И эти спорные внутриполитические события никак не отвлекают США от игры на внешнеполитическом поле.