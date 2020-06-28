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Больше месяца прошло с начала протестов против расизма и жестокости полиции в США
29.06.2020 06:30 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВ США градус страстей по-американски не снижается. Минувшей ночью во время протестов в штате Кентукки как минимум один человек погиб, еще один получил огнестрельное ранение. Больше месяца прошло со дня убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда и начала протестов против расизма и жестокости полиции в США. За это время в Штатах выросла уличная преступность, участились случаи белого расизма и вандализма. Свой гнев протестующие обрушили и на памятники.
Капитальная зачистка! Демонстранты попытались свалить статую экс-президента Эндрю Джексона у Белого дома. Снесли несколько памятников мореплавателю Христофору Колумбу, статую первого президента США Джорджа Вашингтона в Портленде. Продолжать можно долго. Но на защиту монументов стал нынешний глава Белого дома Дональд Трамп. Он подписал указ, согласно которому теперь разрушителям памятников грозит до 10 лет тюрьмы.
Но только этим борьба с расизмом не обошлась. Компании "Дисней" пришлось менять тематику аттракционов в парках развлечений в Калифорнии и Флориде. Она основана на событиях Гражданской войны и отмены рабства. Но теперь аттракционы будут посвящены темнокожей принцессе Тиане.
В Бельгии и Шотландии власти меняют «колониальные» названия улиц на имена жертв работорговли и расизма, а также женщин, которые боролись за свои права. Впрочем, такая толерантность вызвала много споров среди историков и деятелей культуры. И эти спорные внутриполитические события никак не отвлекают США от игры на внешнеполитическом поле.
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В США градус страстей по-американски не снижается. Минувшей ночью во время протестов в штате Кентукки как минимум один человек погиб, еще один получил...
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