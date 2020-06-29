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"Роллинг Стоунз" пригрозили Трампу судом за использование их песен на митингах

29.06.2020 06:14 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Британская рок-группа «Роллинг Стоунз» предупредила президента США Дональда Трампа, что ему грозит судебный иск, если он продолжит использовать их песни в ходе своей предвыборной кампании.


Фото: Reuters

Как говорится в заявлении группы, адвокаты музыкантов совместно с американской организацией по защите авторских прав Broadcast Music, Inc. (BMI) работают над тем, чтобы не допустить дальнейшего незаконного использования композиций.

На прошлой неделе на предвыборном митинге Трампа в Тулсе, штат Оклахома, звучала песня группы You Can’t Always Get What You Want («Ты не всегда получаешь то, что хочешь»).

Эта же песня была использована во время предыдущей кампании Трампа в 2016 году.

«Роллинг Стоунз» не поддерживают Дональда Трампа", — написали тогда музыканты в «Твиттере».

В свежем заявлении представителей группы говорится о необходимости предпринять дальнейшие шаги, чтобы не допустить использования Трампом композиций «Роллинг Стоунз» в ходе его кампании, поскольку прежнее письменное предупреждение о нарушении им авторских прав было проигнорировано.

Авторское общество BMI от имени рок-группы предупредило предвыборный штаб Трампа, что использование их композиций без разрешения означает нарушение лицензионного договора и повлечет за собой правовые действия.

В апреле этого года «Роллинг Стоунз» и ее солист, 76-летний Мик Джагерр, впервые за восемь лет выпустили новый сингло жизни в условиях карантина в Британии — Living In A Ghost Town.

В июне семья рок-музыканта Тома Петти выпустила схожее письменное предупреждение в адрес предвыборного штаба Трампа с требованием прекратить продолжение противоправных действий после того, как на митинге в Тулсе прозвучала песня I Won’t Back Down.

В заявлении, опубликованном в «Твиттере», родственники скончавшегося три года назад музыканта заявили, что Петти «никогда не хотел, чтобы его песня использовалась в рамках кампании ненависти».

Предвыборная кампания 74-летнего Трампа будет в ближайшие месяцы идти полным ходом вплоть до всеобщих выборов в ноябре, когда соперником нынешнего президента станет кандидат от Демократической партии, 77-летний Джо Байден.

 
 
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В апреле этого года «Роллинг Стоунз» и ее солист, 76-летний Мик Джагерр, впервые за восемь лет выпустили новый сингло жизни в условиях карантина в Британии - Living In A...
 
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