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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Роллинг Стоунз" запретила использовать свои песни на митингах Дональда Трампа И пригрозила судебным иском. Композиции британской рок-группы использовались главой Белого дома на встречах с избирателями на прошлой неделе в штате Оклахома....

И пригрозила судебным иском. Композиции британской рок-группы использовались главой Белого дома на встречах с избирателями на прошлой неделе в штате Оклахома. Ранее исполнители уже обращались к Трампу по этому поводу во время президентской кампании 2016 года, однако он их проигнорировал. Аналогичный запрет последовал от Элтона Джона, Адель, Рианны, группы "Квин" и других известных музыкантов.