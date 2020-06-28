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"Роллинг Стоунз" запретила использовать свои песни на митингах Дональда Трампа

28.06.2020 20:16 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

И пригрозила судебным иском. Композиции британской рок-группы использовались главой Белого дома на встречах с избирателями на прошлой неделе в штате Оклахома. Ранее исполнители уже обращались к Трампу по этому поводу во время президентской кампании 2016 года, однако он их проигнорировал. Аналогичный запрет последовал от Элтона Джона, Адель, Рианны, группы "Квин" и других известных музыкантов.

 
 
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И пригрозила судебным иском. Композиции британской рок-группы использовались главой Белого дома на встречах с избирателями на прошлой неделе в штате Оклахома....
 
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