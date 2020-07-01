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Не только «обнуление». Что изменят поправки в российской Конституции
01.07.2020 06:26 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
1 июля в России пройдет основной день голосования по поправкам в Конституцию, которых предлагается внести более двухсот. Хотя решение уже фактически принято (голосование в парламенте одобрило изменения основного закона), президент Путин не раз заявлял, что нововведения не вступят в силу, если народ выскажется против. Причем гражданам России предлагается голосовать за весь огромный «поправочный» пакет, а не по отдельным пунктам. Мы же попробуем объять необъятное и рассказать, в чем все-таки суть изменений.
«Обнуление» и статус бывшего президента
Больше всего в связи с поправками было разговоров об «обнулении» Владимира Путина — создании возможности для него остаться в должности еще на два шестилетних срока. Ограничение по количеству сроков осталось, а из текста убрали слово «подряд»: согласно новой редакции уже невозможна будет «рокировка», когда Путин вновь стал главой государства в 2012 году. Но дополнение в статью 81 российской конституции прямо говорит о том, что ограничение сроков не берет в расчет то, сколько уже пробыл в должности действующий президент. Так что теперь Владимир Путин сможет участвовать в выборах 2024 и 2030 годов, а в случае победы на них находиться у власти до 2036 года — ему тогда будет 83 года.
В той же 81 статье теперь сказано, что президентом может стать только тот гражданин, у которого нет и никогда не было иностранного гражданства или вида на жительство за одним исключением для тех, кто жил на территории, включенной в состав России — пока это относится только к жителям Крыма. А еще у президента не должно быть счетов и вкладов за границей, хотя о наличии иностранной недвижимости или другого имущества там ничего не сказано. Кандидат должен постоянно проживать в России к моменту выдвижения как минимум 25 лет — раньше было 10.
Другая важная поправка, касающаяся лично Владимира Путина — та, которая определяет статус бывшего президента. Статья 921 говорит о том, что отошедший от дел глава государства обладает неприкосновенностью, а вот лишить ее можно только по такой же процедуре, которая применяется при импичменте действующему президенту:
Мало того, бывший президент автоматически становится пожизненным сенатором Совета Федерации (статья 95), но может отказаться от этой должности.
Чьи полномочия расширяют, а чьи урезают?
Путин много говорил о том, что права парламента благодаря поправкам расширятся, а президента — уменьшатся. Однако на самом деле все сложнее: новые возможности Государственной Думы и Совета Федерации на практике окажутся чисто номинальными.
Что касается Совета Федерации, то, помимо упомянутого «консультирования» и увеличения количества назначаемых президентом членов, в нем не произойдет существенных изменений. Члены верхней палаты парламента теперь официально будут называться сенаторами, а также утверждается 6-летний срок полномочий тех из них, кто назначается президентом. Также для обеих палат в Конституции прописали возможность парламентского контроля, которая и так уже имелась согласно действующему закону.
Состав Конституционного суда в случае принятия поправок будет урезан с 19 до 11 человек. В сам орган за проверкой законов на нарушение прав и свобод граждан можно будет обращаться только тогда, когда пройдены все другие возможные судебные инстанции в стране.
Также в изменениях прописали требования к чиновникам, которые в большинстве своем уже были закреплены в законодательстве. Так, члены правительства, главы регионов, высшие должностные лица, сенаторы и депутаты Думы, судьи и уполномоченный по правам человека не должны иметь иностранного гражданства или вида на жительство, а также счетов или вкладов за рубежом — про недвижимость, опять-таки, поправки молчат. Эти положения уже давно имелись в российском законодательстве, так что многие оппозиционные политики называют их появление в Конституции популизмом. Также теперь в основном законе пропишут норму о том, что на высшие должности в государственном управлении или на место в Совете Федерации может претендовать лицо, достигшее 30 лет.
Возможное усиление вертикали
В некоторых поправках содержится намеки на усиление роли президента в работе исполнительной ветви. В статье 110 декларируется, что исполнительная власть осуществляется правительством под общим руководством президента, хотя раньше в этом пункте о главе государства вообще ничего не было сказано. Статья 83 говорит о том, что президент определяет органы в структуре исполнительной власти, которыми руководит сам, а также те, которыми руководит глава правительства. Наконец, в статье 113 указано, что премьер-министр несет персональную ответственность перед президентом за работу правительства.
Также новыми поправками в Конституции может быть заложена возможность централизации власти в ущерб региональным органам. Статья 67 говорит о том, что в стране появятся федеральные территории, организация управления которыми уточнится федеральным законом: возможно, они будут подчиняться напрямую центральной власти. К ним депутаты, внесшие поправку, предложили отнести закрытые города, охраняемые природные территории, и целый регион — Арктику. Уже в статье 71 сказано о том, что организация публичной власти — то есть, по сути, всей власти в стране — находится в ведении Российской Федерации, а в статье 80 о том, что президент обеспечивает функционирование и взаимодействие всех органов системы публичной власти. Из всего этого можно сделать вывод, что федеральный центр будет иметь конституционное право влиять на региональную власть.
Идеология и популизм
Одними из самых обсуждаемых стали поправки, не несущие никаких существенных изменений в правовую систему страны. Они выглядят скорее как декоративные, призванные снискать популярность у разных групп населения.
Самая существенная из них, по-видимому, указана в статье 67, где говорится о недопустимости действий по отчуждению российских территорий. Теперь споры из-за принадлежности Курильских островов и Крыма нельзя уладить, просто передав эти территории или их части Японии и Украине. Еще важной нормой многие россияне считают ту, которая говорит о том, что решения международных органов и международные договоры, которые противоречат Конституции, не должны исполняться. Однако такое положение дел уже существовало благодаря действующим законам о Конституционном суде.
В список «идеологических» поправок можно отнести заявления о России как правопреемнике СССР и русском как языке государствообразующего народа, упоминания в основном законе веры в Бога, почитания памяти защитников Отечества и сохранения традиционных семейных ценностей.
Популистской можно считать поправку, в которой гарантируется минимальная зарплата не ниже прожиточного минимума — такая норма уже была законодательно закреплена в прошлом году. Также говорится об обязательной индексации социальных выплат и пенсий — в последнем случае не реже раза в год.
Противники однополых браков выступают за появившуюся поправку о том, что в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов находится «защита института брака как союза мужчины и женщины», хотя на самом деле в ней нет прямой формулировки, что браком считается только такой союз. До этого в Конституции про брак вообще не говорилось.
Станет похоже на Беларусь?
Как видно, благодаря поправкам в России у президента станет больше полномочий в назначении и увольнении премьера и министров, а также роспуске Думы, но хотя бы номинальные ограничения останутся. Сами можете судить о степени сходства в некоторых аспектах конституционных норм Беларуси и России — с поправками.
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Сегодня в России основной день голосования по поправкам в Конституцию. Мы попробовали в них разобраться и рассказываем, в чем все-таки суть изменений.
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