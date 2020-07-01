Не только «обнуление». Что изменят поправки в российской Конституции

Источник материала: Tut.by

1 июля в России пройдет основной день голосования по поправкам в Конституцию, которых предлагается внести более двухсот. Хотя решение уже фактически принято (голосование в парламенте одобрило изменения основного закона), президент Путин не раз заявлял, что нововведения не вступят в силу, если народ выскажется против. Причем гражданам России предлагается голосовать за весь огромный «поправочный» пакет, а не по отдельным пунктам. Мы же попробуем объять необъятное и рассказать, в чем все-таки суть изменений.



Фото: Reuters

«Обнуление» и статус бывшего президента

Больше всего в связи с поправками было разговоров об «обнулении» Владимира Путина — создании возможности для него остаться в должности еще на два шестилетних срока. Ограничение по количеству сроков осталось, а из текста убрали слово «подряд»: согласно новой редакции уже невозможна будет «рокировка», когда Путин вновь стал главой государства в 2012 году. Но дополнение в статью 81 российской конституции прямо говорит о том, что ограничение сроков не берет в расчет то, сколько уже пробыл в должности действующий президент. Так что теперь Владимир Путин сможет участвовать в выборах 2024 и 2030 годов, а в случае победы на них находиться у власти до 2036 года — ему тогда будет 83 года.

В той же 81 статье теперь сказано, что президентом может стать только тот гражданин, у которого нет и никогда не было иностранного гражданства или вида на жительство за одним исключением для тех, кто жил на территории, включенной в состав России — пока это относится только к жителям Крыма. А еще у президента не должно быть счетов и вкладов за границей, хотя о наличии иностранной недвижимости или другого имущества там ничего не сказано. Кандидат должен постоянно проживать в России к моменту выдвижения как минимум 25 лет — раньше было 10.



Фото: kremlin.ru

Другая важная поправка, касающаяся лично Владимира Путина — та, которая определяет статус бывшего президента. Статья 921 говорит о том, что отошедший от дел глава государства обладает неприкосновенностью, а вот лишить ее можно только по такой же процедуре, которая применяется при импичменте действующему президенту:

одна треть депутатов выдвигает обвинения (госизмена или какое-то тяжкое преступление);

специальная комиссия Госдумы дает заключение;

Верховный суд дает заключение о наличии состава преступления;

Конституционный суд дает заключение о соблюдении порядка выдвижения обвинений;

Две трети депутатов Госдумы голосуют за выдвижение обвинений;

Две трети членов Совета Федерации голосуют за снятие неприкосновенности.

Мало того, бывший президент автоматически становится пожизненным сенатором Совета Федерации (статья 95), но может отказаться от этой должности.

Чьи полномочия расширяют, а чьи урезают?

Путин много говорил о том, что права парламента благодаря поправкам расширятся, а президента — уменьшатся. Однако на самом деле все сложнее: новые возможности Государственной Думы и Совета Федерации на практике окажутся чисто номинальными.

Полномочия Государственной Думы Было Стало Госдума дает согласие на назначение премьер-министра. Госдума утверждает кандидатуру премьер-министра. Президент назначает весь состав правительства по предложению премьер-министра. Госдума утверждает большую часть министров и всех заместителей главы правительства по предложению премьер-министра. Президент не может их отклонить. Центробанк представляет ежегодный отчет в Госдуму.

Полномочия президента Было Стало Чтобы отстранить от должности премьер-министра, президент должен отправить в отставку все правительство. Президент может отстранить от должности одного премьер-министра, оставив весь состав правительства. Президент утверждает предлагаемый премьер-министром состав правительства, а также по его предложению принимает решения касательно всех отставок и замен в нем. Президент без посредников назначает пять ключевых министров: обороны, внутренних дел, юстиции, иностранных дел и чрезвычайных ситуаций. Формально такому назначению должны предшествовать «консультации» с Советом Федерации, но никак повлиять на решение президента сенаторы не смогут. Если Госдума трижды отклонила кандидатуру премьер-министра, то президент назначает его сам, а Госдуму обязан распустить и назначить новые выборы. Норма по сути осталась прежней, но вот роспуск Госдумы и назначение новых выборов теперь не обязательны и зависят от решения президента. Президент самостоятельно назначает на должность и освобождает от должности членов правительства по предложению премьер-министра. Если Госдума трижды отклонила кандидатуры членов правительства, представленные премьер-министром, президент может назначить их самостоятельно (по сути из-за этой поправки новые полномочия Думы на практике повлияют только на процедуру — прим. TUT.BY). Если Госдума трижды не утвердила более трети кандидатур в правительстве, президент может ее распустить (еще одна возможность для роспуска нижней палаты парламента — прим. TUT.BY). Совет Федерации назначает и освобождает от должности Генпрокурора и его заместителей по представлению президента. Президент сам назначает Генпрокурора и его заместителей после консультаций с Советом Федерации, а также освобождает их от должности. Ранее норма была прописана не в Конституции, а в федеральных законах. Президент представляет в Совет Федерации на утверждение кандидатуры судей Конституционного и Верховного судов. Президент может просить Совет Федерации прекратить полномочия судей Конституционного и Верховного судов, в том числе «в случае совершения ими поступка, порочащего честь и достоинство судьи» (теперь уволить судей станет легче, что увеличит их зависимость от других ветвей власти — прим. TUT.BY). Президентское вето на законопроект может быть преодолено 2/3 от числа сенаторов Совета Федерации и 2/3 от числа депутатов Госдумы. После этого закон вступает в силу. Президентское вето на законопроект может быть преодолено 2/3 от числа сенаторов Совета Федерации и 2/3 от числа депутатов Госдумы, но президент может направить его в Конституционный суд на проверку. Если там найдут нарушения, закон не вступает в силу. Президент назначает в Совет Федерации дополнительно не более 10% (сейчас это 17 человек) от общего числа всех остальных его членов. Президент может назначить в Совет Федерации до 30 сенаторов, из них 7 можно назначить пожизненно, причем пожизненное сенаторство можно получить за заслуги в государственной и общественной деятельности. Ранее норма была прописана не в Конституции, а в федеральных законах. Президент представляет в палаты парламента кандидатуры главы и заместителя Счетной палаты, всех ее аудиторов.

Что касается Совета Федерации, то, помимо упомянутого «консультирования» и увеличения количества назначаемых президентом членов, в нем не произойдет существенных изменений. Члены верхней палаты парламента теперь официально будут называться сенаторами, а также утверждается 6-летний срок полномочий тех из них, кто назначается президентом. Также для обеих палат в Конституции прописали возможность парламентского контроля, которая и так уже имелась согласно действующему закону.

Состав Конституционного суда в случае принятия поправок будет урезан с 19 до 11 человек. В сам орган за проверкой законов на нарушение прав и свобод граждан можно будет обращаться только тогда, когда пройдены все другие возможные судебные инстанции в стране.



Проголосовать по вопросу поправок можно было в нестандартных местах. Например, в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Фото: Reuters

Также в изменениях прописали требования к чиновникам, которые в большинстве своем уже были закреплены в законодательстве. Так, члены правительства, главы регионов, высшие должностные лица, сенаторы и депутаты Думы, судьи и уполномоченный по правам человека не должны иметь иностранного гражданства или вида на жительство, а также счетов или вкладов за рубежом — про недвижимость, опять-таки, поправки молчат. Эти положения уже давно имелись в российском законодательстве, так что многие оппозиционные политики называют их появление в Конституции популизмом. Также теперь в основном законе пропишут норму о том, что на высшие должности в государственном управлении или на место в Совете Федерации может претендовать лицо, достигшее 30 лет.

Возможное усиление вертикали

В некоторых поправках содержится намеки на усиление роли президента в работе исполнительной ветви. В статье 110 декларируется, что исполнительная власть осуществляется правительством под общим руководством президента, хотя раньше в этом пункте о главе государства вообще ничего не было сказано. Статья 83 говорит о том, что президент определяет органы в структуре исполнительной власти, которыми руководит сам, а также те, которыми руководит глава правительства. Наконец, в статье 113 указано, что премьер-министр несет персональную ответственность перед президентом за работу правительства.

Также новыми поправками в Конституции может быть заложена возможность централизации власти в ущерб региональным органам. Статья 67 говорит о том, что в стране появятся федеральные территории, организация управления которыми уточнится федеральным законом: возможно, они будут подчиняться напрямую центральной власти. К ним депутаты, внесшие поправку, предложили отнести закрытые города, охраняемые природные территории, и целый регион — Арктику. Уже в статье 71 сказано о том, что организация публичной власти — то есть, по сути, всей власти в стране — находится в ведении Российской Федерации, а в статье 80 о том, что президент обеспечивает функционирование и взаимодействие всех органов системы публичной власти. Из всего этого можно сделать вывод, что федеральный центр будет иметь конституционное право влиять на региональную власть.

Идеология и популизм

Одними из самых обсуждаемых стали поправки, не несущие никаких существенных изменений в правовую систему страны. Они выглядят скорее как декоративные, призванные снискать популярность у разных групп населения.

Самая существенная из них, по-видимому, указана в статье 67, где говорится о недопустимости действий по отчуждению российских территорий. Теперь споры из-за принадлежности Курильских островов и Крыма нельзя уладить, просто передав эти территории или их части Японии и Украине. Еще важной нормой многие россияне считают ту, которая говорит о том, что решения международных органов и международные договоры, которые противоречат Конституции, не должны исполняться. Однако такое положение дел уже существовало благодаря действующим законам о Конституционном суде.

В список «идеологических» поправок можно отнести заявления о России как правопреемнике СССР и русском как языке государствообразующего народа, упоминания в основном законе веры в Бога, почитания памяти защитников Отечества и сохранения традиционных семейных ценностей.

Популистской можно считать поправку, в которой гарантируется минимальная зарплата не ниже прожиточного минимума — такая норма уже была законодательно закреплена в прошлом году. Также говорится об обязательной индексации социальных выплат и пенсий — в последнем случае не реже раза в год.

Противники однополых браков выступают за появившуюся поправку о том, что в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов находится «защита института брака как союза мужчины и женщины», хотя на самом деле в ней нет прямой формулировки, что браком считается только такой союз. До этого в Конституции про брак вообще не говорилось.

Станет похоже на Беларусь?

Как видно, благодаря поправкам в России у президента станет больше полномочий в назначении и увольнении премьера и министров, а также роспуске Думы, но хотя бы номинальные ограничения останутся. Сами можете судить о степени сходства в некоторых аспектах конституционных норм Беларуси и России — с поправками.

В Беларуси В России Срок полномочий президента 5 лет Срок полномочий президента 6 лет Количество сроков не ограничено Максимум два срока после утверждения поправок Президент назначает премьер-министра, на что должна дать согласие нижняя палата парламента Президент назначает главу правительства, которого должна утвердить нижняя палата парламента Президент сам определяет состав правительства Президент после консультаций с верхней палатой парламента назначает пять министров: обороны, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, чрезвычайных ситуаций. Остальных членов правительства президент назначает после утверждения нижней палатой парламента по представлению главы правительства. Если нижняя палата трижды отклонила кандидатуры членов правительства, представленные главой правительства, президент может назначить их сам без ее утверждения нижней палатой Президент может отправить в отставку любого члена правительства Президент может отправить в отставку любого члена правительства Если нижняя палата два раза отклонила кандидатуру премьер-министра, президент вправе ее распустить и назначить новые выборы и и.о. премьера Если нижняя палата три раза отклонила кандидатуру главы правительства, президент вправе ее распустить и назначить новые выборы и главу правительства Президент может распустить нижнюю палату и назначить новые выборы, если она выражает вотум недоверия правительству Президент может распустить нижнюю палату и назначить новые выборы: — если она три раза не утвердила более трети кандидатур в правительстве — если она два раза выражает вотум недоверия правительству по своей инициативе — если выражает вотум недоверия правительству в ответ на запрос его главы Президент назначает Генерального прокурора с согласия верхней палаты парламента Президент назначает Генерального прокурора и его заместителей после консультаций с верхней палатой парламента Президентское вето на закон может быть преодолено 2/3 от числа членов обеих палат парламента. Президентское вето на закон может быть преодолено 2/3 от числа членов обеих палат парламента. НО: президент может направить в Конституционный суд на проверку законопроект; если там найдут нарушения, закон не вступает в силу Президент назначает 6 из 12 судей Конституционного суда. Президент представляет в верхнюю палату на утверждение кандидатуры всех 11 судей Конституционного суда. Президент может снимать с должности судей Конституционного суда. Президент может просить верхнюю палату снять с должности судей Конституционного суда за проступки. Президент назначает в верхнюю палату не более 8 сенаторов из 64. Президент назначает в верхнюю палату не более 30 сенаторов из 200, из них 7 можно назначить пожизненно.