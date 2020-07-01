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Чехи отпраздновали открытие границ
01.07.2020 09:34 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTЧехи отметили послабления для туристов масштабной трапезой - огромный стол был накрыт прямо посреди Карлова моста. Любой желающий мог угоститься жареной рыбой и кнедликами. Вытянулся стол более, чем на две сотни метров, от берега до берега. К настоящему моменту единственным карантинным ограничением в Праге остается обязательное ношение маски в людных местах
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Чехи отметили послабления для туристов масштабной трапезой - огромный стол был накрыт прямо посреди Карлова моста. Любой желающий мог угоститься жареной рыбой и...
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