ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Чехи отпраздновали открытие границ

01.07.2020 09:34 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Чехи отметили послабления для туристов масштабной трапезой - огромный стол был накрыт прямо посреди Карлова моста. Любой желающий мог угоститься жареной рыбой и кнедликами. Вытянулся стол более, чем на две сотни метров, от берега до берега. К настоящему моменту единственным карантинным ограничением в Праге остается обязательное ношение маски в людных местах

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чехи отметили послабления для туристов масштабной трапезой - огромный стол был накрыт прямо посреди Карлова моста. Любой желающий мог угоститься жареной рыбой и...
 
Новости дня
Новости в мире
 
«Мы совершенно не контролируем ситуацию». Главный инфекционист США предупредил о риске 100 тыс. заражений в день
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

30.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
01.07.2020
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Слуцк Город

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика