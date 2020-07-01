Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Чехи отпраздновали открытие границ Чехи отметили послабления для туристов масштабной трапезой - огромный стол был накрыт прямо посреди Карлова моста. Любой желающий мог угоститься жареной рыбой и...

Чехи отметили послабления для туристов масштабной трапезой - огромный стол был накрыт прямо посреди Карлова моста. Любой желающий мог угоститься жареной рыбой и кнедликами. Вытянулся стол более, чем на две сотни метров, от берега до берега. К настоящему моменту единственным карантинным ограничением в Праге остается обязательное ношение маски в людных местах